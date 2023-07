Résolia cartographie les réseaux de chaleur grâce à un outil inédit

Et ce, grâce à un outil "particulièrement innovant" développé par une société suisse : Urbio. Lequel compile et croise une série de données liées à la consommation d'énergie et à l'urbanisme (permis d'urbanisme, cadastre, performance énergétique des bâtiments, indications de consommation de gaz et d'électricité fournies par Sibelga à l'échelle des îlots urbains…). "Grâce à Urbio, on est capable d'estimer la consommation de chaque bâtiment en quelques clics dès aujourd'hui à Bruxelles et dans toute la Belgique demain."

Cette connaissance approfondie de la situation existante autorise Résolia à établir des stratégies. "Nous pouvons identifier les bâtiments qu'il serait intéressant de connecter à un réseau de chaleur urbain tant en termes de densité urbanistique que de complémentarité des profils et les bâtiments qui, au contraire, ne constituent pas des cibles pertinentes. Pour ceux-là, il est préférable de recourir à d'autres pistes de décarbonation que celle du réseau de chaleur : isolation, panneaux solaires, etc.", expose Pierre Baijot.

Cartographie croisée

Outre la cartographie des besoins identifiés, Résolia a établi celle des sources de production de chaleur disponibles sur le territoire bruxellois (géothermie, etc.). "En croisant les deux, on peut précisément conseiller les autorités locales et les développeurs de réseaux comme Karno en leur disant quel quartier viser en priorité pour y installer un réseau de chaleur et quelle technologie exploiter. C'est totalement inédit comme service en Belgique parce qu'on se détache de l'audit réalisé précédemment bâtiment par bâtiment pour privilégier une vue d'ensemble", se félicite Pierre Baijot.