Saint-Louis accueille un cercle des alumni pour son master en immobilier : pourquoi ce n'est pas anecdotique

Pour toute personne externe à l’EMI, l’information semble anecdotique. Pourtant, grâce au dynamisme et à l’implication de ses diplômés, la faculté bruxelloise peut espérer prétendre au succès des cercles d’alumni de ses homologues flamandes : celui du Postgraduaat in de Vastgoedkunde de la KU Leuven et la Real Estate Society (RES) du Master in Real Estate organisé par l’Antwerp Management School. L’origine des cursus louvaniste et anversois remontant respectivement à 1994 et 1995, leurs associations d’anciens comptent leurs membres par milliers et jouissent d’une réputation qui n’est plus à faire. À tel point que la Real Estate Society anversoise décerne même en grande pompe depuis cinq ans ses propres prix de l’immobilier, les RES Awards, récompensant les promoteurs et architectes des projets immobiliers qu’elle juge comme les meilleurs du pays; avec un certain penchant, il faut le dire, pour les projets flamands.

Quatrième acteur académique à dispenser une formation complémentaire en immobilier et second en Belgique francophone, la Solvay Brussels School of Management ne compte pas de cercle des alumni pour son Executive Programme en Immobilier, lancé en 2002. Enfin, un cinquième et dernier acteur (francophone, lui aussi) complète le panorama des cursus immobiliers du pays, l’ULB, avec son Executive Master in Future-proof Real Estate, inauguré en septembre 2022. L’avenir dira si la première génération d’étudiants diplômés cette année décidera de fédérer ses alumni.

Quelque 200 membres

Mais revenons au Cercle Alumni de l'EMI, aux statuts fraîchement déposés. "L'association poursuit quatre objectifs principaux, liste Christophe le Polain, créer, développer et entretenir des liens de solidarité et de fraternité entre les anciens étudiants de l'EMI ; contribuer à la prospérité et à la renommée du programme ; constituer une interface entre celui-ci et le secteur professionnel de l'immobilier ; et faire vivre le réseau des alumni en organisant des événements." Parmi lesquels des dîners et réunions diverses, des conférences, des visites de chantiers et de projets livrés, des voyages… À noter que certains événements se tiendront de concert avec d'autres réseaux tels que l'ULI ou le cercle des alumni de la KU Leuven pour maximiser les potentialités de networking, précise-t-il.

Compte tenu des douze promotions d'étudiants au compteur de l'EMI depuis sa création en 2010, le Cercle Alumni regroupe quelque 200 membres puisque chaque étudiant diplômé est membre de plein droit. "Les autres peuvent devenir membres adhérents sur simple demande, précise Christophe le Polain, tandis que le Cercle Alumni peut également attribuer la qualité de membres d'honneur en reconnaissance des services rendus à l'association."