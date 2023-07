Une nouvelle patronne chez JLL Luxembourg : "J'imagine mon nouveau rôle comme celui d'ambassadrice"

Diplôme en commerce international en poche, elle débute au Grand-Duché de Luxembourg au sein de l'incubateur NCI Business Center comme Site Manager avant de rejoindre JLL en septembre 2007, son employeur actuel. "J'ai eu la chance d'entrer tôt dans ma carrière dans un groupe international qui m'a fait confiance et qui m'a fait grandir."

L'experte occupe, au fil du temps, différentes fonctions entre les pôles Bureaux et Conseils aux occupants. La première est celle d'Associate Director Corporate Solutions. Des années plus tard, elle endosse la fonction de Head of Tenant Representation and Corporate Accounts. "J'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs lignes de métier et d'acquérir de nombreuses compétences très utiles. De plus, le respect, l'éthique, la collaboration et l'excellence sont des valeurs fortes dans l'entreprise. Je les partage entièrement."

À lire aussi

Devancer les mutations du marché

Depuis le 1er mai de cette année, Emna Rekik a pris la responsabilité de JLL Luxembourg. "J'imagine mon nouveau rôle comme celui d'ambassadrice. C'est une opportunité de m'émanciper dans une maison que je connais bien. J'utilise le mot 'maison' à dessein. C'est un groupe à taille humaine où l'on se connaît tous et où les relations individuelles sont très importantes."

Depuis deux mois, elle chapeaute une équipe d'environ 35 collaborateurs, toutes fonctions confondues. "Faire en sorte que chacun se sente bien dans sa fonction et ait envie de travailler chez nous est une de mes priorités. J'ai à cœur d'offrir un contexte de travail stimulant et toujours plus diversifié, embraye Emna Rekik. Nous couvrons déjà tous les types de projets immobiliers à travers nos agences Bureaux, Résidentiel et Surfaces commerciales et industrielles. Nos différents départements nous aident également à couvrir toute la chaîne métier sous un seul et même toit."

Sur son cahier de charge des prochains mois, figure la croissance soutenue des activités du groupe et l'amélioration continue des conseils délivrés aux clients dans un contexte de mutation profonde de l'immobilier de bureau, cible historique du groupe. "Nous devons, à chaque projet, comprendre les enjeux, clarifier les besoins et aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, technologiques et humains. Ce qui fonctionne dans un contexte donné n'est pas toujours d'application dans un autre. C'est passionnant, s'enthousiasme-t-elle. La plupart de nos clients sont très fidèles. Nous en accompagnons certains depuis plus de dix ans. C'est une vraie fierté. Nous nous efforçons de bâtir avec eux des relations solides et basées sur la confiance."

À lire aussi

Parmi les sujets brûlants, se trouvent forcément les critères de durabilité ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), en particulier sous le prisme du pilier social, et le new way of working (NWOW) avec son corollaire de questions sur le lien entreprises-collaborateurs.

Et Emna Rekik de conclure : "Il nous faut répondre à des projets de plus en plus complexes. Le marché luxembourgeois est tellement spécifique qu'on ne peut pas importer des solutions d'ailleurs. Il est multiculturel, dynamique et bouillonnant. Cela en fait un marché exigeant et très intéressant."