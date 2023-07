Immobilier: les prix des locations explosent, "c’est comparable à la crise sanitaire pour les achats”

Depuis trois ans, le marché de l’immobilier traverse plus ou moins bien les crises successives. Après la ruée sur les achats et la hausse fulgurante des prix de 2020 et 2021, la crise économique née de la guerre en Ukraine a entraîné un recul important du marché. Il y a d’abord eu l’explosion du prix des matériaux, notamment pour la rénovation, puis la méfiance envers les bien moins bien noté au niveau du PEB, et enfin la hausse des taux hypothécaires. Selon les dernières données du Trevi Trust Monitor, publié par le groupe Trevi, donc, le marché n’est pas dans une bonne posture actuellement. “La confiance envers le marché immobilier est meilleure qu’au début de la guerre en Ukraine, mais les paramètres financiers sont plus fébriles. Le TTM du deuxième trimestre 2023 confirme que le marché immobilier est, de manière générale, en mode pause. En particulier, le nombre de demandes des personnes souhaitant investir diminue. L’offre de biens sur le marché immobilier belge – habituellement un marché d’habitations – augmente de 17 % pour les maisons et de 10 % pour les appartements. Un nouvel équilibre entre l’offre et la demande s’établit lentement mais sûrement après deux années atypiques dans le secteur. Les agences Trevi constatent une baisse des prix des maisons de 4 à 5 % et des appartements de 3,5 % en moyenne”, apprend-on.