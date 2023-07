”Jusqu’à 2.600 euros pour loger 4 jours chez l’habitant”: le business de la F1 à Francorchamps, le village où on ne peut pas faire ses courses

Francorchamps, c’est une rue principale menant au circuit, environ 500 maisons et 2 000 résidents à l’année. Parmi eux, pas mal profitent de la venue massive des spectateurs et de l’offre hôtelière très limitée dans la région pour arrondir leurs fins de mois ou se payer de belles vacances en louant une chambre voire carrément toute leur maison pour la semaine du Grand Prix.

Les vacances d'une partie du village payées par le GP de F1.

”On a loué les chambres de nos enfants devenus grands durant une bonne dizaine d’années, nous confie une dame habitant à 500 m environ de la Source. On a toujours pratiqué des prix raisonnables, entre 60 et 80 euros la nuit avec petit-déjeuner pour quatre à cinq personnes.”

Tablons sur cinq à 80 euros, cela fait 400 euros par nuit soit 1 200 euros, souvent sans facture servant à payer les vacances. “Il est difficile de dire avec exactitude combien de gens dans le village font comme nous. Dans notre rue, il y en a cinq ou six. Mais ces dernières années les prix ont flambé. C’est devenu de la folie.”

Camping dans les jardins

On nous avait déjà demandé 1 200 euros pour une chambre chez l’habitant quasi en face de l’hôtel du Roannay. “J’ai vu sur Air B &B un appartement à louer 2 600 euros pour les quatre jours. Et c’est parti tout de suite,” rajoute notre interlocutrice.

Certains dorment dans leur garage, partent loger ailleurs dans leur famille ou dans une caravane pour laisser leurs chambres aux fans de Verstappen ou d’Hamilton. “Pour nous, cela faisait de la visite, de l’animation. On n’aime pas les courses de voitures. Mais je suis née ici, quand il n’y avait pas toutes les nuisances liées au circuit. Aujourd’hui, cela roule 220 jours par an. Parfois, quand le vent vient de la Source, c’est insupportable. Mais on ne se plaint jamais. On ne fait pas partie de l’Association Sourdine. On vit avec. Il y a les mauvais côtés mais aussi les bons…”

guillement "Il n'y a pas de bancontact. Même plus moyen de faire ses courses à Francorchamps."

Et on trouve des solutions pour aider au maximum les fans. “Une année, des supporters de Ferrari sont venus nous demander s’il pouvait planter leur tente dans notre jardin. On a accepté et ils nous ont juste payé un petit forfait par jour pour le petit dej et prendre une douche. On ne leur a rien fait payer pour l’emplacement.”

Car au camping, c’est cher. “Le club de foot propose des emplacements sur le terrain et le camping fait son année quasi avec les Néerlandais.”

Des Hollandais payant jusqu’à 150 euros la semaine pour enfoncer leurs piquets du côté de l’hôtel des Bruyères en ruine depuis quelques années. “Les propriétaires du camping refusent de collaborer avec Spa GP. Normal, ils sont complets sans eux et se font leur année en un week-end,” estime notre témoin locale.

20 euros par jour pour se parquer

Il y a aussi les jardins et allées transformés en parkings à 20 euros par jour. Une dame fait cela depuis trente ans. Elle gare 15 à 20 voitures derrière chez elle. Ce qui lui fait un gros billet de 1000 sur la semaine. “Sauf que depuis cette année elle doit payer des taxes car elle doit acheter ses tickets à Spa GP qui est venu mettre son nez dans les affaires. Ce n’est donc pas du 100 % comme pour la plupart des logements dans le village. Aujourd’hui tous les parkings doivent être réservés à l’avance sur internet via le site de l’organisation.”

Hormis bien sûr à l’hôtel de La Source (comptez au bas mot 650 euros la nuit durant le GP) où le parking est inclus dans le prix de la chambre. “Qui n’affiche complet que quatre ou cinq week-ends par an. L’hiver, c’est mort. Comme tout le village d’ailleurs à l’exception des gros week-ends de course. Les commerces ont fermé les uns après les autres. Vous savez qu’il n’y a même pas un Bancontact. Pour retirer de l’argent, il faut descendre à Spa. Idem pour faire ses courses. Il n’y a plus une seule épicerie, ni même un café pour aller boire un verre. Les fans viennent à Francorchamps et se restaurent au circuit. Ou alors viennent avec leur pique-nique. Les quelques hôtels ouvrent et ferment au gré des propriétaires. Idem pour les deux ou trois restaurants. Depuis quelques années, il n’y a plus qu’à la pompe à essence qu’il y a moyen d’acheter le journal ou un souvenir du circuit. Le magasin de maquettes, le libraire, tous ont fermé les unes après les autres. Même la boulangerie prêt de chez nous. C’est triste. ”

Et ce serait encore bien pire sans la Formule 1. “C’est vrai que cela nous paie à certains des vacances. Une dame a eu du mal à payer le minerval pour les études de sa fille quand l’épreuve a eu lieu à huis clos à cause du Covid. Mais bon, ce n’est pas de tout repos non plus car les gens souvent rentrent tard, se lèvent tôt, font du bruit. On dort souvent très mal la semaine du GP. D’ailleurs, c’était devenu tellement fatigant que l’on a décidé d’arrêter.”

guillement "Le GP de Francorchamps svp, pas de Spa."

Mais, rassurez-vous, nos retraités partent quand même encore en congé… “C’est vrai, mais pas le week-end du GP. Là on est là, bloqués chez nous durant trois jours en raison du trafic. Mais bon, on ne regrette rien et l’on espère pour l’intérêt général que la F1 viendra encore longtemps nous ennuyer.”

Car au final, leur petit village de 2000 habitants est célèbre dans le monde entier. “Oui et cela me choque à chaque fois que j’entends parler des 24H de Spa ou du GP de Spa. C’est Francorchamps. Spa c’est à dix bornes d’ici.”