Forte hausse du prix des terrains à bâtir en quatre ans : plus d'un quart en Belgique, près d'un tiers en Wallonie

On sait que la période post-covid a eu pour effet d’inciter ceux qui avaient pâti de lourds confinements à se lancer de manière éperdue sur le marché immobilier en quête d’appartements plus vastes avec balcons ou de maisons avec jardins. Ce qu’on savait moins, et la scale-up gantoise Realo vient de le démontrer, c’est que les terrains à bâtir ont suscité le même engouement. Qui plus est, celui-ci n’a pas faibli l’an dernier à l’inverse de ce qui s’est passé sur le marché des biens bâtis. Résultat, en quatre ans, depuis 2019, leur prix a augmenté en moyenne de 27 % et jusqu’à +33 % en Wallonie ! Sur la même période, en Belgique, les prix des appartements et des maisons n’ont pris que 15 et 17 %.