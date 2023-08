Depuis plusieurs années déjà, la station balnéaire de Knokke-Heist occupe une des marches du podium des communes les plus chères de Belgique en termes d’immobilier résidentiel. Si ce n’est pas la plus haute, c’est la seconde ou la troisième. Contre toute attente, il n’en fut pas toujours ainsi. C’est bien simple : dans les années 70 et 80, aucune commune côtière n’avait réussi à grimper dans le top 20 flamand réalisé sur base des données de Statbel, l’office belge de statistique.

En 1990, l’une d’elles pointe timidement son nez à la 20e place et c’est… Le Coq ! Elle en disparaîtra ensuite. Il faut attendre le milieu des années 90 pour voir enfin Knokke-Heist entamer une ascension qui l’amènera, en 2000, à la 8e place du top 20 flamand, et à sa 5e place en 2010 comme en 2015. Tout en devançant largement Le Coq.

Similaires et pourtant bien différentes

Il fut donc un temps, long - depuis le début des années 70 jusqu’au début des années 2000 (voir graphique ci-dessous) -, où les deux stations s’équivalaient en termes de prix. Il faut dire qu’elles ont nombre de points communs : toutes les deux sont nées à la même Belle Epoque, fin du XIXe siècle début du XXe siècle et toutes les deux abritent une cité-jardin de type anglo-normand (le Zoute ici, la Concession là) dont le succès immobilier est habituellement retentissant, qu’elles soient situées en Angleterre, Allemagne, Belgique ou ailleurs ; elles se sont davantage engagées, du moins à l’origine, dans une offre de maisons et villas plutôt que dans des appartements ; elles profitent l’une et l’autre d’un golf ; et attirent pas mal d’étrangers, Néerlandais pour l’une, Allemands pour l’autre.

Le Coq face à Knokke-Heist ©IPM Graphics

La cité la plus septentrionale de la côte a toutefois des particularités que Le Coq, extension verte d’Ostende, n’a pas. Particularités géographiques d’abord : Knokke-Heist est doublement au bord de l’eau puisqu’elle profite de la mer et du Zwin qui la cerne, la limite ; elle n’est pas traversée par une voie rapide de type Route Royale, dévastatrice en termes d’urbanisme et d’immobilier. Particularité fiscale ensuite avec une absence complète de centimes additionnels (au précompte immobilier et à l’IPP). Particularités touristiques enfin, Knokke ayant davantage misé sur les sports d’eau, de sable et de terre et disposant d’un casino, ce qui n’est pas le cas du Coq. Ce qui explique une courbe des prix différente.

guillement Depuis que je travaille, Knokke, Le Zoute en particulier, n’a fait que battre des records. Cette flambée continuelle des prix a attiré des promoteurs qui savaient qu’ils pourraient en tirer un meilleur rendement.”

Deux communes incomparables en termes de taille

Mais le grand écart, qui s’amplifie depuis 2005, tient également à d’autres facteurs. “Avant tout à la taille des deux entités”, note d’emblée Thibault Vanden Berghe, gérant depuis 1997 de l’Agence Het Zoute, fondée par ses parents en 1973 et dans laquelle il est actif depuis 1989. “Le Coq est une petite station au territoire limité, détaille-t-il. Sa digue, courte, compte tout au plus une vingtaine d’immeubles. Tout ce qui était lotissable l’a été avant guerre, puis complété dans les années 50-70. Au-delà de la Route Royale, c’est le village du Coq, offrant peu de possibilités d’agrandissement, de promotions. Ceci alors qu’à Knokke-Heist, commune très étendue, englobant Le Zoute, Albert-Plage, Knokke, Duinbergen et Heist, s’est installée une véritable dynamique de promotion : beaucoup de nouveaux quartiers se sont érigés et s’érigent encore. Plus qu’ailleurs, on a énormément démoli et reconstruit. Hormis au Zoute, il n’y a quasiment plus de vieilles maisons ou de vieux immeubles d’origine.” Une modernité et une qualité du bâti qui ne peut que pousser les moyennes vers le haut.

Selon l’agent immobilier, cette dynamique, portée par la Compagnie du Zoute et par d’autres lotisseurs, promoteurs, développeurs, s’explique aussi par l’arrivée, dans les années 90, de candidats-acquéreurs flamands, alors qu’auparavant le public était surtout bruxellois et wallon. Par la suite, c’est la poussée des prix qui a… tiré les prix vers le haut. “Depuis que je travaille, Knokke, Le Zoute en particulier, n’a fait que battre des records. Cette flambée continuelle des prix a attiré des promoteurs qui savaient qu’ils pourraient en tirer un meilleur rendement.”

Propreté, sécurité et image de marque

Le succès immobilier de Knokke-Heist tient également à sa gestion haut de gamme et hyperprivatisée : depuis 1970, tout ce qu’il était possible de privatiser (enlèvement des ordures, entretien des plages, parkings, incinérateur, parc automobile de la commune…) l’a été. Pour un surcroît de propreté et de sécurité.

Mais ne nous leurrons pas, si les prix sont très élevés à Knokke-Heist, ce n’est pas seulement pour une question d’immobilier, tenant à la géographie, à l’urbanisme, à la gestion et à la fiscalité. Ce succès est aussi lié à… son côté “M’as-tu-vu”. “La station est portée par une image de marque, convient Thibault Vanden Berghe. Le Zoute exclusif et cher, ses galeries d’art, ses enseignes de luxe, son golf, son Zwin, ont attiré une population ayant des moyens. Qu’elle soit bruxelloise – uccloise plus exactement -, flamande, néerlandaise. De quoi tirer les prix de l’ensemble de l’entité vers le haut, pas seulement les moyennes.” Une renommée à laquelle son ancien bourgmestre a largement contribué. “L’effet Léopold Lippens est indéniable, conclut l’agent immobilier. Une grande gueule, une certaine noblesse, et, surtout, une vision pour sa commune. Il menait “sa” politique un peu comme un chef de village.”

Un autre duel avec Coxyde

L’écart entre Knokke-Heist et Le Coq se reproduit avec quasiment la même intensité avec Coxyde sur le plan des appartements. Où après trois décennies de chevauchement de courbes, le prix médian des appartements explose à Knokke alors qu’il stagne entre 200 000 et 250 000 euros à Coxyde. “Je dirais que cela tient à trois facteurs, indique Reginald De Carne, co-gérant de l’agence Immo Koksijde. D’une part pour une question de conjoncture : Coxyde a toujours davantage accueilli des francophones, de Bruxelles et de Wallonie, ayant moins de pouvoir d’achat. Ce n’est que depuis une dizaine d’années que la station attire des Flamands qui ont davantage de moyens et qui optent pour des appartements neufs.”

Coxyde face à Knokke-Heist ©IPM Graphics

De quoi créer un marché à deux vitesses où l’activité se concentre d’une part sur des biens jusqu’à 300 000 euros, d’autre part sur des biens à partir de 600 000 euros. “On n’est pas encore à 2 ou 3 millions comme à Knokke-Heist, mais on a des appartements à proposer à 1 million d’euros”, ajoute le courtier. Autre facteur : le retard par rapport à Knokke-Heist en termes de biens neufs. “Le bâti de Coxyde est globalement moins récent, moins rénové que celui de Knokke-Heist”, poursuit Reginald De Carne.

En troisième lieu, l’expert pointe le fait que “Knokke-Heist accueille depuis plus longtemps que Coxyde des premiers résidents en quête de logements plus grands et donc plus chers en moyenne. Mais on les voit désormais s’intéresser aussi à notre station.” Pour son golf, son casino, son absence de centimes additionnels. Entre autres.

Série d’été

La Libre Eco lance, ce samedi,la dernière série de son été 2023. Celle-ci met l’accent sur l’évolution immobilière parfois très discordante de deux communes pourtant quasiment voisines. Le premier “duel de communes” voit s’affronte rles stations balnéaires de Knokke-Heist et du Coq ou de Coxyde. D’autres suivront mettant aux prises Ixelles et Ganshoren, Namur et Gembloux ou encore Arlon et Libramont. Pour un total de six duels. Avec le concours de notaires ou d’agents immobilier,et de Statbel pour les chiffres.