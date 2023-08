Le titre de capitale de la Wallonie que porte Namur depuis 1986 ne semble avoir aucun effet sur son marché immobilier. Pas plus que sa très grande taille (plus de 110 000 habitants). À regarder de près l’évolution des prix médians de ses maisons d’habitation, celle-ci diffère à peine de celle qu’affiche Gembloux (voir infographie ci-dessous), distante de 20 kilomètres et qui rassemble à peine plus d’un quart de sa population.

C’est même de Gembloux qu’est venue, en 2000, la très timide percée du Namurois dans les tops 20 wallons des communes les plus chères réalisés par Statbel, l’office belge de statistique, traditionnellement squattés par des cités brabançonnes (Waterloo, Lasne, Chaumont-Gistoux, Ottignies-LLN et autres Walhain), luxembourgeoises (Arlon, Attert…) ou liégeoises (Aubel, Eupen…).

guillement “Gembloux a une belle attractivité pour ceux qui fuient la pression des prix bruxellois et brabançons. D’autant qu’elle profite d’axes de communication importants.”

À la lisière du Brabant wallon

Bien sûr, en immobilier, la localisation prime sur tout le reste. En la matière, Gembloux l'emporte dans son duel fictif avec Namur car, pour Namuroise qu'elle est, la cité est localisée à la lisière du Brabant wallon. Elle a d'ailleurs pour voisine les communes brabançonnes de Chastre et Perwez. "L'effet Bruxelles et Brabant wallon qui fait tache d'huile a son importance", note David Remy, notaire à Fernelmont, qui connaît bien le Namurois pour l'analyser depuis une dizaine d'années au sein de la cellule immobilière de Fednot. "Après Wavre, Ottignies, Chaumont-Gistoux, Walhain…, Gembloux constitue une belle attractivité pour ceux qui fuient la pression des prix bruxellois et brabançons. D'autant qu'elle profite d'axes de communication importants - gare ferroviaire, Nationale 4, accès aisé à l'E411 et à l'E42… - qu'elle met en avant." À l'instar d'ailleurs des autres communes namuroises inscrites à l'extrême nord de la province comme La Bruyère et Eghezée. "Ce qui ne leur permet malgré tout pas de bénéficier de l'aura immobilière du Brabant wallon et de son différentiel de prix, sourit-il. N'en déplaise, Gembloux est et reste dans le Namurois, même si cela se joue à une rue près."

Politiques des villes

Cette plus grande proximité avec la Région capitale et le Brabant wallon ne suffit toutefois pas à expliquer pourquoi les prix gembloutois sont supérieurs à ceux de Namur. Selon le notaire, c'est sur la politique urbaine et sur les stratégies en matière de développements et de mobilité qu'il faut se tourner. "Les politiques des villes d'accueillir ou non des logements, de pousser ou non la rénovation, sont d'une importance clé en matière d'immobilier, détaille David Remy. Depuis quelques années déjà, Gembloux renforce sa proche périphérie (sur l'ancienne zone industrielle, le long de la N4, vers Sombreffe…), tout en préservant ses villages (Sauvenière, Grand-Leez…), développe ses pôles d'éducation et tente de s'aligner en termes de commerces et de tourisme sur d'autres cités. Ce qui, même sans avoir la renommée de Namur, crée un tissu de vie propice au développement de la ville. C'est d'ailleurs étonnant que l'écart de prix ne se creuse que depuis peu." Non sans reconnaître que le centre de Gembloux "ne vit pas vraiment", "est un peu tristounet".

"Mais le centre de Namur ne vit pas bien non plus…" enchérit Me Remy, qui pointe des chantiers successifs, un piétonnier compliqué et, surtout, de gros problèmes d'accessibilité en voiture et un manque important de parkings.

Chasse aux kots et aux petits logements sans permis

"Le développement de la ville depuis les années 60 et 70 jusqu'à aujourd'hui s'est excentré, vers Jambes, Erpent, Flawinne, Vedrin…, avec une densification exponentielle. Le centre abrite plus d'administrations que d'habitat et, hormis quelques projets qui se comptent sur les doigts d'une main, n'a pas bénéficié de cette rénovation urbaine. Le nombre de vieilles copropriétés et d'appartements dont les installations ont plus de 50 ans est impressionnant…" Or, quand Statbel répertorie les prix de l'immobilier, il ne prend pas en compte l'état des biens, leur taille… Le fait d'avoir refusé d'inscrire un centre commercial en périphérie pour le confiner intra-muros n'a pas permis de gagner des habitants, pas même de les garder. Le centre-ville de Namur, comme celui de nombreux centres urbains wallons, s'est paupérisé, suite au remplacement de ses propriétaires bourgeois par des locataires à moindres revenus à coups de trop nombreuses divisions de maisons. Depuis plus de 10 ans, la Ville s'est lancée dans une chasse aux kots et aux petits logements sans permis afin de pouvoir accueillir des familles. "Mais cela peut prendre du temps", reconnaît le notaire.

"Contre toute attente, le statut de capitale de la Wallonie n'a pas attiré de nouveaux clients susceptibles de faire pression sur les prix, conclut David Remy. Namur est restée fort namuroise. Par comparaison, Gembloux, qui a moins d'identité que Namur et peu de référencements, attire du sang neuf. Aux yeux de ceux qui travaillent à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Wavre, Rixensart, ses villages sont accueillants." La capitale wallonne est néanmoins en mutation avec des zones en pleine rénovation, notamment du côté de la gare et du nouveau Palais de Justice.

La Bruyère, le… “Waterloo de Namur”

Afin de démontrer l’importance des politiques immobilières mises en place par les pouvoirs publics, communaux très certainement, Me David Remy pointe le cas de La Bruyère, voisine de Gembloux, pareillement située dans le nord de la province de Namur. “La commune a fait le pari de vouloir être le… Waterloo de Namur, explique tout de go le notaire Remy, imposant, en termes d’urbanisme, un découpage du foncier en grands terrains sur lesquels ne pouvaient être construites que de grandes maisons. À l’époque d’ailleurs, ceux qui achetaient un terrain à La Bruyère n’était pas des locaux, mais venaient de l’extérieur.” D’où des poussées de prix plus marquées depuis quelques années déjà. “Eghezée, son pendant de l’autre côté de l’autoroute, quasiment à la même hauteur, n’a pas eu le même développement et ne présente pas les mêmes prix”, précise encore Me Remy.

La Libre Eco lance, ce samedi,la dernière série de son été 2023. Celle-ci met l’accent sur l’évolution immobilière parfois très discordante de deux communes pourtant quasiment voisines. Le premier “duel de communes” voit s’affronte rles stations balnéaires de Knokke-Heist et du Coq ou de Coxyde. D’autres suivront mettant aux prises Ixelles et Ganshoren, Namur et Gembloux ou encore Arlon et Libramont. Pour un total de six duels. Avec le concours de notaires ou d’agents immobilier, et de Statbel pour les chiffres.