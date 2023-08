"C’est le moment d’acheter un bien immobilier, mais il faut aller vite..."

À lire aussi

Le marché immobilier belge doit aussi faire face à des bourrasques internes : chaque Région a désormais son calendrier pour améliorer la performance énergétique (PEB) des bâtiments de l’immobilier résidentiel. Le but étant qu’en 2050, tous les bâtiments atteignent la neutralité énergétique, comme l’impose l’Europe. La Flandre a été la première à se lancer. Depuis janvier, les acheteurs du nord du pays sont obligés de rénover le bien dont ils deviennent propriétaires si ce dernier a un score PEB de catégorie “E” ou inférieur, et ce dans les 5 ans suivant l’achat. Même si cette obligation n’est pas encore là à Bruxelles et en Wallonie, le PEB d’un bien a déjà une influence sur son prix, les maisons et appartements mal isolés perdant de leur valeur. Il change la donne aussi dans la négociation d’un prêt entre les candidats acquéreurs et la banque. “La performance énergétique d’une maison est un élément qui devient de plus en plus important”, explique-t-on du côté de Belfius. “Si on rajoute cela au contexte international instable, on peut dire c’est un peu la loi de Murphy (”Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal, et au pire moment”, NdlR) pour l’immobilier belge, insiste John Romain. Un acquéreur dont la maison n’est pas aux normes énergétiques a souvent des frais importants supplémentaires, de l’ordre de 50 000 euros, pour rénover son bien”.

Les épargnants, les dindons de la farce

De quoi refroidir les acheteurs. Sur les sept premiers mois de 2023, les demandes de crédit ont baissé de l’ordre de 45 % par rapport à la même période de l’année dernière chez BNP Paribas Fortis, des chiffres comparables à ceux fournis par Immotheker Finotheker (-42 %). "Heureusement que les livrets d’épargne ont un faible rendement car cela permet de faire effet de vases communicants d’argent pour alimenter le marché immobilier en cette période délicate, insiste M. Romain. Ceci dit, ce n’est pas gai pour les épargnants qui sont actuellement les floués du système”. Bref, selon le spécialiste, c’est la “bonne période” pour acheter un bien immobilier en Belgique. “Il y a moins d’activités, moins d’acheteurs potentiels sur le marché et donc la marge de négociations des prix est plus élevée pour le potentiel acquéreur. Mais il faut aller vite car les taux vont continuer d’augmenter”. Pour Valery Halloy, porte-parole de BNP Paribas Fortis, “les acheteurs ont désormais la main après des années de frénésie sur le marché immobilier durant lesquelles les biens se vendaient à peine l’annonce publiée, parfois même sans visite”.

La fin de dix ans “particulièrement intéressants”

Des acquéreurs qui sont toutefois résignés : ils ne s’attendent pas à voir les taux baisser à court ou moyen terme. “Les emprunteurs optent toujours massivement pour le taux fixe (85 %) plutôt qu’une formule variable (15 %)”, relate M. Halloy. Sans doute craignent-ils que la remontée des taux se poursuive encore pendant un petit temps”. Chez ING,, tout comme chez BNP Paribas et Belfius, les taux affichés ne sont plus inférieurs à 4 %, voire 4,5 % (”mais ce sont les taux les plus élevés possibles, qui ne sont pas représentatifs des tarifs réels pratiqués par les différentes banques.”). La banque à l’effigie du lion reste prudente. “Les taux restent relativement volatils en ce moment il est difficile de prédire une tendance claire”, analyse le porte-parole Gianni De Muynck. Selon M. Halloy, les taux actuels restent toutefois “plus qu’acceptables dans une perspective historique”. “Pendant 10 ans, le marché du crédit immobilier a été particulièrement intéressant pour l’emprunteur avec des taux oscillant autour de 1 %. Mais si on remonte plus loin dans le temps, les taux variaient entre 5 et 7 % et cela n’a pas empêché l’accès à la propriété”. Un avis que ne partage pas forcément John Romain. “Même si des taux élevés pourraient, à terme, faire diminuer le prix des biens immobiliers, cela devient de plus en plus compliqué de devenir propriétaire en Belgique.”