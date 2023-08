Depuis quelques années déjà, Lasne et Waterloo trustent le top 3 des communes wallonnes les plus chères en termes d’immobilier. Lasne se retrouve très souvent sur la plus haute marche du podium. Waterloo sur la deuxième ou la troisième, en alternance avec La Hulpe, Rixensart, voire Chaumont-Gistoux.

Ce qu’on oublie, c’est que le panache de ces deux communes qui partagent un bout de frontière a une longévité qui se calcule en décennies. Cela fait en effet plus de 50 ans qu’elles ont une place dans les tops 20 annuels des prix de l’immobilier réalisé par Statbel, l’office belge de statistique. En 1975, Waterloo était n° 1, Lasne n° 3. Cinq ans plus tard, c’est Lasne, n° 2, qui précède Waterloo, n° 4. Les années suivantes verront tantôt l’une, tantôt l’autre prendre le large vers la 6e, la 7e ou la 8e place wallonne, tantôt au contraire revenir vers les sommets, pour s’y arrimer très fermement depuis le milieu des années 1990.

Plus ou moins accessible

En cause, l’exode rural qui, dès le début des années 1960, a vu des Bruxellois par centaines s’intéresser qui à ses fermes et fermettes, qui à ses maisons au style plus ou moins moderne (néoclassique, victorien, cubique…).

Sur le plan des prix médians, les deux communes s'équivalent jusqu'à la moitié des années 2000. C'est alors que Lasne prend franchement le lead, non sans subir moult soubresauts et contrecoups, alors que Waterloo semble garder une évolution constante à la hausse. "Quand bien même leur évolution est-elle différente, les deux communes suivent exactement le même cheminement", confirme Emmanuel Estienne, notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, qui analyse l'immobilier brabançon pour Fednot. "La stabilité plus marquée de Waterloo s'explique peut-être par le fait qu'elle est plus proche de Bruxelles et, surtout, bien plus accessible (en voiture, en train, en bus), et donc davantage impactée. Mais aussi parce que la commune abrite des pôles d'activités importants en termes de commerces, de bureaux, d'écoles."

Évolution en dents de scie ou constante

"Si ses prix médians progressent de manière plus constante à Waterloo, c'est aussi que, de manière générale, la plupart de ses propriétés s'échangent dans une fourchette de 600 000 à 700 000 euros sur laquelle il y a davantage de demandes et pour laquelle le prix médian est moins mouvant, indique pour sa part Michel Dussart, de l'agence Immo Dussart, active à Waterloo depuis 1981. Tandis qu'à Lasne, il y a beaucoup de propriétés au-delà du million d'euros, plus sujettes à des mouvements haussiers ou baissiers, et présentant des prix médians plus fluctuants."

"Mais Lasne et Waterloo ne sont pas les seules à attester d'une élévation importante de leurs prix médians depuis 2004-2005, ajoute le notaire. Toutes les communes brabançonnes affichent le même mouvement, hormis celles situées à l'extrême est de la province, comme Hélécine ou Orp-Jauche." "Et, surtout, qu'on arrête de dire que les prix ont chuté ces derniers mois, insiste Michel Dussart. Il y a eu une bulle immobilière pendant les confinements avec des prix délirants. On est simplement revenu à des valeurs moins artificielles soutenues par une demande qui reste forte."

Selon le notaire, ce qui fait la différence entre Waterloo et Lasne, c'est la mobilité. "Plus simple à Waterloo, ce qui a conduit à un déchaînement de constructions - d'autant que la problématique urbanistique n'a pas toujours été suivie de près par la commune ; plus compliquée à Lasne qui n'est géographiquement bien située que pour ceux qui possèdent une voiture."

guillement "À Waterloo, tout est à proximité de tout. Ce qui vaut pour les habitants de Waterloo, mais aussi pour ceux… de Lasne."

Lasne, au vert et entre nantis

D'autres facteurs ont alors joué, fiscaux - Lasne exige très peu de centimes additionnels au précompte immobilier - et urbanistiques. "Lasne a, d'emblée, refusé une politique de morcellement des terrains, détaille Emmanuel Estienne. Hormis pour les divisions historiques, les promoteurs ne peuvent pas passer en deçà de 40 ares. Or, qui dit plus grandes parcelles, dit aussi plus grandes propriétés… plus chères." Un phénomène assez généralisé, même si c'est sur l'ancienne commune d'Ohain qu'il est le plus marqué. Le foncier y est à un prix tel qu'il ne peut attirer que des candidats propriétaires nantis. "C'est manifeste qu'Ohain, ses fermettes (cédées dans les années 1960 et 1970), ses fermes (vendues dans les années 1980 et 1990), ses développements plus récents que l'on n'a pas souvent l'occasion d'apprécier de la voirie, tirent les prix médians vers le haut." Tout comme d'autres parties - du côté de Plancenoit notamment - les ramènent un peu vers le bas.

Waterloo, en famille et à proximité de tout

Par comparaison, le parc immobilier waterlotois est "plus récent, plus dense et davantage inscrit dans des lotissements-champignons", soutient Me Estienne. "Les parcelles comptent de 8 à 10 ares en moyenne, alors qu'à Lasne, le minimum minimorum c'est 15 ares, et très souvent au-delà de 20 ares, renchérit Michel Dussart. De quoi attirer un public bien différent : plus aisé à Lasne, plus familial à Waterloo." L'heure des expatriés et autres Eurocrates, qui a sonné dans les années 90, attirant un public d'investisseurs désireux de profiter de leurs royaux fee accordés au logement, est d'ailleurs terminée depuis longtemps.

"À Waterloo, tout est à proximité de tout, conclut le courtier. Ce qui vaut pour les habitants de Waterloo, mais aussi pour ceux… de Lasne, Rixensart, La Hulpe, Braine-l'Alleud…" Au point que ses atouts en termes d'accessibilité et ses attraits sur les plans commerciaux, sportifs, scolaires, "se retournent contre elle rendant sa mobilité intérieure impossible".

704 125 euros : Lasne au sommet du classement wallon en 2022

Avec un prix média légèrement supérieur à 700 000 euros, Lasne occupe la première marche du classement en Région wallonne. C'est moins qu'Ixelles, n°1 bruxellois (à 790 000 euros) et moins que Knokke, n°1 flamand (à 750 000 euros). Mais c'est largement plus que Waterloo (n°2 wallon avec un prix médian à 535 000 euros), La Hulpe, Chaumont-Gistoux ou Rixensart (n°3 et 5 entre 500 000 et 450 000 euros). Depuis 1975, le prix médian à Waterloo a été multiplié par plus de 15, celui de Lasne par... près de 23 !