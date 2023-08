Succès intarissable au bord du canal à Tour&Taxis: tout est vendu ou presque

Hormis ces quelques bâtiments industriels - gare maritime, bâtiments A et B (aujourd’hui plus respectueusement appelé Entrepôt royal) - certes remarquables mais tombant en décrépitude, peu croyaient à leur réhabilitation, surtout à côté de l’immense terrain vague de dizaines d’hectares, idéal pour accueillir le festival Couleur Café chaque été, mais véritable balafre au cœur de la capitale.

Project T&T, une coentreprise entre trois sociétés de développement immobilier - Extensa (Ackermans&van Haaren), RB Management et Iret Development - rachètera le site en 2001. Puis Extensa rachètera les autres partenaires en 2014. En 2021, en fusionnant avec Leasinvest pour poursuivre le développement immobilier, le groupe prendra le nom de Nextensa.

Rénovations exemplaires

Entre-temps, les bâtiments historiques ont fait peau neuve, accueillant nombre d’entreprises et de restaurants, mais aussi les grandes foires comme la Brafa ou le très prochain Comic Strip Festival (du 8 au 10 septembre). Le bâtiment A évoqué plus haut, devenu les Sheds, accueille le plus grand espace couvert de Belgique consacré au padel, et dans une partie de son sous-sol le Pixel Museum/musée du Jeu vidéo mais aussi le DepotDesign, avec un audacieux espace d’accueil situé entre les deux bâtiments historiques.

Car, ce qui fait le charme des lieux, et attire les nouveaux habitants selon le notaire Pedro De Doncker, c'est la qualité du bâti mais aussi des aménagements. "À Bruxelles, trop souvent, immeubles à appartements riment avec Etrimo, ces tours de logement censées accueillir la classe moyenne dans les années 1960, 1970 et 1980, dont l'esthétisme n'était pas le premier critère visé. Et malheureusement, on est resté dans cette logique purement fonctionnelle. Ici, à Tour&Taxis, notamment avec la partie Park Lane 1 (NdlR, côté rue Picard et le long de l'imposante Gare maritime), on observe une recherche esthétique, avec des arrondis, des lignes brisées, des avancées, des retraits. Et surtout des immeubles qui restent à taille humaine, pas trop hauts (maximum douze étages plus rez, de ce que nous avons pu voir des immeubles achevés, NdlR)."

Si le clientèle visée a 30 ou 40 ans, les seniors ne sont pas oubliés, ici rue Picard. ©J.B.

T&T attire les néerlandophones

Et, contrairement à Up-site qui, aux dires du notaire, est un "flop", les logements de Tour&Taxis partent comme des petits pains. "Depuis 2021, j'ai dû passer une trentaine d'actes, y compris pour des immeubles qui ne sont pas encore sortis de terre. Les gens peuvent déjà se faire une idée de ce que sera ce quartier à l'avenir, vu ce qui a déjà été réalisé."

Ce que constate également le notaire, mais comme il l'observe aussi dans le centre-ville où son étude est située, ce sont principalement des Flamands et des expatriés qui s'installent dans le quartier. "Je suis peut-être caricatural mais je pense qu'historiquement, les francophones n'aiment pas le centre-ville. Tout le monde s'accorde à rappeler que le quartier Dansaert a dû son renouveau grâce à quelques néerlandophones qui en ont fait leur 'place to be'. Les francophones préfèrent le Châtelain ou Saint-Gilles. Bruxelles est ainsi composée de petits villages dont chacun ne sort pas. Tout aussi caricaturalement peut-être, le piétonnier a surtout été critiqué par des gens qui ne viennent que rarement au centre-ville. Les voitures servaient jusque-là de cache-misère. Sans voiture, malheureusement, elle est apparue plus crûment. Pour les habitants du quartier, par contre, cette misère était déjà bien visible au quotidien et le piétonnier n'y changeait rien."

En haut à gauche, Park Lane, occupé à sortir de terre, à droite, derrière le Herman Terlinck de la Communauté flamande et l'immeuble arrondi de Bruxelles-Environnement, les travaux n'ont pas encore commencé. ©J.B.

Les néerlandophones qui investissent Tour&Taxis y trouvent des avantages énormes. "Ce nouveau quartier est proche de leurs lieux de vie (KVS, Dansaert…). Jusqu'à présent, je pense n'avoir eu qu'un couple de francophones parmi les acquéreurs. Bien sûr, je ne suis pas le seul notaire présent et peut-être que d'autres auront vécu d'autres expériences. Mais c'est ce que j'observe jusqu'à présent. Et je situerais l'acquéreur type comme ayant la bonne trentaine, en couple, visant ici un premier achat."

Est-ce à dire que des fonctionnaires de la Communauté flamande récemment installée sur les lieux envisagent eux aussi de s'installer ? "Je n'en ai pas encore eu mais qui sait ? Mais le rapport des Flamands à Bruxelles est complexe. Ils viennent en général pour leurs études, soit en tombent amoureux et s'y installent, soit ne supportent pas et retournent au plus vite sur leurs terres d'origine. Et ces deux groupes ne se comprennent absolument pas."

Éviter le ghetto de riches bobos

Vue de Park Lane depuis le parc, lien vers la gare SNCB et le métro Pannenhuis. ©J.B.

Si Park Lane 1 est sorti de terre, la deuxième phase de construction va bon train, tandis que du côté de la drève Anna Boch, où, par exemple, la brasserie de la Senne est déjà implantée depuis 2022, les travaux devraient débuter bientôt. Les friches y sont encore nombreuses, alors qu'au loin apparaît le vaste parc public. "À l'origine du projet, ce parc devait être privé, rappelle le notaire De Doncker. Heureusement la ville a exigé qu'il soit public, histoire de ne pas avoir un ghetto de riches bobos au milieu d'un quartier défavorisé et, surtout, d'avoir un lien vers la gare SNCB de Tour&Taxis et la station de métro Pannenhuis. On parle quand même à Park Lane d'appartements avoisinant les 300 000 à 400 000 euros. Avec un montage financier assez intéressant : grâce à un reliquat d'un bail emphytéotique passé, les acquéreurs bénéficient d'un taux de droits d'enregistrement réduit sur l'achat du terrain de 2 % au lieu des habituels 12,5 %. De quoi faire baisser le prix de quelques milliers d'euros toujours bons à économiser. Sur la construction, la TVA de 21% est due."

La gentrification de Tour&Taxis fait-elle tache d'huile dans le quartier ? "Je ne l'observe pas pour le moment."