Le succès de la rénovation à Bruxelles : “Les primes Renolution augmentent si on fait trois travaux simultanément”

Né de la fusion de la Maison de l’Énergie et du Centre Urbain en février 2017, Homegrade est le centre de conseil et d’accompagnement sur le logement à Bruxelles-Capitale. Rien que durant le premier semestre de 2023, il a reçu 13 600 demandes, soit une augmentation de 20 % sur un an. Il faut dire que le principal émetteur de gaz à effet de serre dans la capitale est le bâtiment, suivi de la mobilité. En effet, un tiers du bâti bruxellois est sans isolation ou mal isolé du toit : le taux de rénovation du bâti doit y tripler.

Avec son mari Laurens, Anne a bénéficié de l'accompagnement de l'asbl Homegrade pour établir leur stratégie de rénovation. ©D.R.

C’est donc sous les conseils de l’architecte Anne Costa qu’Anne et Laurens comprennent comment prioriser leurs travaux et bénéficier de primes. “On a compris qu’on avait intérêt à faire plusieurs interventions parce que les primes augmentent si on fait trois travaux simultanément : le toit, l’isolation de la cave et l’installation de l’électricité”. Un principe qui encourage les ménages à entreprendre directement une rénovation à plus grande échelle.

Les aides à la rénovation énergétique pour les particuliers Bruxellois s’inscrivent dans le cadre de Renolution, la stratégie de rénovation de la capitale qui vise un certificat de performance énergétique de score C pour la moyenne de ses bâtiments d’ici 2050. Renolution est le résultat de la fusion depuis 2022 de Bruxelles Environnement, en charge des primes énergies, et Urban.Brussels, responsable des primes liées à l’embellissement des façades et à la rénovation des logements.

Rendre la rénovation accessible

Le montant des primes est calculé selon le type de travaux et selon le niveau des revenus, divisés en trois catégories – la catégorie 3 étant celle des revenus les plus faibles (moins de 41 600 euros de revenus imposables pour une personne isolée). En 2022, 64 % du montant des primes octroyées au secteur résidentiel était octroyé à cette catégorie-là. Anne et Laurens, eux, font partie de la catégorie 1 mais n’ont pour le moment “aucune idée de ce qu’on va toucher car notre dossier est encore ouvert”. Anne a estimé environ 10 000 euros le montant de leur prime.

Anne Costa, architecte chez Homegrade. ©D.R.

”Pour les ménages des catégories 2 et 3, les primes sont plus élevées”, explique Anne Costa. “Sur la facture finale, ils auront peut-être droit à une prime qui couvre 50 % du montant investi mais certains postes spécifiques paient quasiment tous les travaux, comme l’isolation où la prime peut monter jusque 90 %.”

Peut-on réellement parler de “revenus faibles” lorsqu’il est question de propriétaires ? L’architecte assure qu’il “y a quand même beaucoup de gens dans cette catégorie, souvent des personnes seules. On accompagne même des personnes analphabètes parfois.” En plus de proposer une expertise indépendante et d’armer les ménages face aux entrepreneurs, Homegrade les sensibilise à une vision plus transversale des bâtiments pour préserver le patrimoine architectural bruxellois.

Un effort budgétaire suffisant ?

Une fois les travaux de leur habitat terminés, le ménage a trois mois pour notifier que son dossier est complet et doit ensuite attendre environ deux mois pour toucher sa prime. Les dossiers sont transmis selon le type de travaux effectués, soit à Bruxelles Environnement, soit à Urban. brussels. Quand ce sont des travaux de structure, comme refaire l’électricité, l’ensemble du dossier bascule vers Urban. Les autres dossiers, davantage axés sur la performance énergétique du bâtiment comme la rénovation de façade ou l’isolation du toit, sont traités par Bruxelles Environnement. “De l’ordre de 80 % des dossiers basculent à Bruxelles Environnement, 20 % à Urban”, estime le ministre bruxellois de l’Environnement et de l’Énergie, Alain Maron (Ecolo), qui se targue qu’à “Bruxelles Environnement, ça carbure”. Le budget régional dédié à la Renolution est de 365 millions d’euros pour la période de 2021 à 2024.

En juin dernier, Urban s’était attiré la foudre de propriétaires bruxellois qui n’avaient vu le montant de leur prime que partiellement octroyé, alors qu’ils répondaient à toutes les conditions et ont respecté l’ensemble de la démarche administrative. En cause : un budget de 12 millions d’euros qui n’a pas résisté à l’afflux de demandes. Une histoire ancienne pour le ministre Alain Maron qui rappelle que le gouvernement bruxellois a réinjecté à Urban 12 millions d’euros en juillet dernier. “Le budget 2023 à Bruxelles Environnement sera suffisant malgré l’augmentation des demandes car il a été augmenté. Le budget d’Urban, lui, n’avait pas été augmenté dans les mêmes proportions.”

”Il y a une petite nuance”, tempère néanmoins Robin du Parc, CEO de Primes Services, une société qui aide notamment les propriétaires à récupérer les subsides auxquels ils ont droit. “Effectivement, le budget de 12 millions d’euros est arrivé en juillet et les premières décisions sont tombées durant la dernière semaine de juillet. Mais ça a duré deux semaines. Là, ça fait trois semaines qu’on est reparti pour une fournée de dossiers incomplets et je vous passe les bugs informatiques.” Est-ce dû à la période de vacances ou à un budget épuisé ? Robin du Parc préfère rester prudent et attend encore quelques jours avant de s’inquiéter.

À Bruxelles, les investissements nécessaires pour rénover les logements particuliers et les amener à un PEB moyen de C en 2050 ont été estimés à 29 milliards d’euros. “On a posé les bases mais on doit aller plus loin”, affirme Alain Maron. “Les pouvoirs publics vont devoir continuer à davantage investir, y compris lors de la prochaine législature après les élections de 2024.”