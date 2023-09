Mathieu Michel s'exprimera à la leçon inaugurale de Solvay: "L'occasion d'entendre comment le gouvernement anticipe la gestion de son patrimoine"

Cette dernière formation est aussi la plus ancienne, mise sur pied en 2002. Autre spécificité, elle ne consiste pas en un master comme les deux autres, mais en un programme. "Cela signifie entre autres qu'il n'y a pas d'examens au sens classique du terme, pointe Jean-Paul Loozen, professeur et directeur académique. Les conditions de réussite sont simples : un taux de présence de minimum 75 % sur l'année et une participation effective aux études de cas." Troisième particularité - et non des moindres - le montant du minerval demandé par Solvay est le moins élevé des trois : 6 500 euros.

Depuis son lancement, l’Executive programme en immobilier de la Solvay Business School a vu défiler 792 diplômés. Une promotion peut accueillir jusqu’à 50 étudiants. Dans les faits, ils sont souvent entre 25 et 30, ce qui facilite les interactions.

Des orateurs prestigieux

"Le cursus débute traditionnellement par une leçon inaugurale, cadre Jean-Paul Loozen. Cette année, elle a lieu le 17 octobre, à 18 heures. C'est le secrétaire d'État chargé de la Régie des Bâtiments Mathieu Michel qui a été invité à s'exprimer. L'occasion d'entendre comment le gouvernement fédéral anticipe, via sa Régie, l'évolution de la gestion de son patrimoine, en ce compris les aspects d'ordre environnementaux." L'événement, gratuit et ouvert à tous, est suivi par une réception. "Nous avons accueilli par le passé des orateurs tels que Didier Reynders du temps où il était vice-Premier ministre et ministre des Affaires Étrangères, le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale Rudi Vervoort, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, Siim Kallas alors Commissaire européen à l'Administration ayant la tutelle du patrimoine immobilier de la Commission ou encore Joe Montgomery lors de son mandat de CEO de l'Urban Land Institute", liste le directeur académique.

Au menu du reste de l'année, sept modules thématiques : "Promotion immobilière", "Urbanisme et Aménagement du Territoire", "Conception et Notions techniques", "Droit et Fiscalité", "Comptabilité approfondie", "Environnement économique et social", "Valorisation et Expertise". "Nous tâchons d'offrir un enseignement généraliste, justifie celui qui est aussi et avant tout Founding Partner du cabinet d'audit Deloitte Real Estate en Belgique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Je dis souvent aux étudiants qu'on leur apprend ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas savoir dans l'exercice de leur métier."

Le poids des diplômes

Un métier qui a fortement évolué ces dernières années. "La nécessité de se former est devenue de plus en prégnante dans le chef des professionnels de l'immobilier", acquiesce Jean-Paul Loozen, qui justifie cette motivation par la multiplication des réglementations, mais aussi la complexification et la professionnalisation du secteur. "Les employeurs l'ont bien compris, qui valorisent plus encore qu'avant les diplômes sur un CV."

Les inscriptions à l’Executive programme immobilier de la Solvay Business School sont ouvertes jusqu’au 15 octobre. Ceux qui le souhaitent peuvent suivre des cours préparatoires facultatifs à partir du 2 octobre.