Sébastien Delens (Fair Estate): "On travaille sur des projets qui ont du sens"

"Planté dans ce terreau immobilier, on m'a fait croire que je pourrais choisir mon chemin", sourit Sébastien Delens (40 ans). Dès le choix des études, il s'inscrit dans la tradition familiale et sort de l'UCLouvain en 2006 avec un diplôme d'ingénieur civil et une maîtrise en construction. "J'ai pas mal voyagé pendant mes études mais aussi dans le cadre professionnel", confie celui qui est envoyé deux ans à Dubaï "pour faire du dragage", puis enchaîne par un séjour en Australie.

De retour au pays, après quelque cinq années au sein de la société Jan De Nul, Sébastien Delens rallie CFE de 2012 à 2018. Il travaille notamment au développement international du groupe en Afrique, en Algérie puis en Tunisie. En juin 2018, il rejoint Besix en tant que responsable du projet de la tour Ekla, portée par le promoteur Revive à Molenbeek.

L’humain et l’environnement

Un an plus tard, en septembre 2019, "avec mon frère Thomas - alors chez Matexi - on s'est dit que c'était le bon moment pour reprendre la barre du navire paternel". Coadministrateur délégué de Fair Estate avec son frère, Sébastien mène la société vers de nouveaux projets "qui ont du sens, avec une valeur sociétale, humaine et environnementale" : The Element, "un développement résidentiel neuf de plus de 300 logements respectueux de l'environnement, en France, proche des frontières belge et luxembourgeoise" ou encore Bomal-sur-Ourthe, près de Durbuy, en Wallonie, "un projet de quartier durable de 35 appartements et 75 maisons à proximité d'une zone protégée par le réseau Natura 2000". Fair Estate s'efforce d'apporter des réponses aux enjeux environnementaux de demain, en termes de création d'énergie, de gestion des eaux de pluie, de mobilité, de réseaux de chaleur ou de verdurisation. "Il s'agit de mettre en place des écoquartiers qui permettent la production locale d'énergie tout en valorisant l'écologie du site."

Depuis 2019, Fair Estate connaît un sérieux coup d'accélérateur. La société croît en nombre de collaborateurs et en chiffre d'affaires. Portés par ce vent en poupe, les frères Delens envisagent l'avenir avec ambition et sérénité ; même si la réalité du marché résidentiel n'est pas optimale avec l'augmentation des taux d'intérêt, du coût des matériaux de construction… "Malgré les crises successives, on y croit." La société fédère aujourd'hui une équipe expérimentée d'une dizaine d'experts immobiliers, de l'urbanisme à la gestion des permis, de la coordination des bureaux d'études à la construction.

Polyvalence

Si ses affinités vont naturellement vers les projets résidentiels, la société immobilière bruxelloise se veut résolument polyvalente sur les affectations des projets à réaliser (logements, commerces, bureaux), leurs finalités (projets sociaux, projets de coliving, appartements classiques), et leur montage (promotion, investissement pour compte propre ou développement pour compte de tiers).

Active en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France, Fair Estate se développe à travers des projets à taille humaine comme Red Stone, un projet résidentiel de six unités qui s’intègrent dans l’environnement vert du parc ucclois du Wolvendael ; La Cime, une école à ossature en bois pour adolescents porteurs de handicap à Uccle toujours ; Regina, un espace de coliving pour jeunes entrepreneurs aménagé en espace vert collectif à Etterbeek…