Cette courtière déniche votre bien rêvé à Bruxelles: "Travailler seule me permet de personnaliser mes services"

Pour en faire son métier, la jeune femme débute son cursus par un baccalauréat en immobilier à l'EFP (anciennement EFPME), centre de formation en alternance à Uccle, avant d'opter pour l'Executive Master Immobilier (EMI) de l'université Saint-Louis. "J'adorais la décoration et le contact avec les gens, et j'avais envie d'être rapidement sur le marché de l'emploi. C'est ce qui a guidé mon choix", confie-t-elle.

Des débuts chez Home Invest Belgium

Son premier poste est celui de spécialiste certificateur PEB pour le bureau d'expertise anderlechtois TH-Expert. "J'ai eu la chance d'être engagée là où j'ai fait mon stage. Par hasard, je suis tombée dans une société très humaine et avec un climat de travail bienveillant. Je faisais de la vente et beaucoup d'évaluation. J'y ai appris le métier et développé une sérieuse éthique de travail. C'était une belle expérience qui m'a confortée dans mon choix de carrière."

Cinq ans plus tard, Caroline Vilain XIIII endosse la fonction de Head of Sales chez Home Invest Belgium, société immobilière réglementée spécialisée dans le résidentiel. Elle y demeurera sept ans. "Quand j'ai débuté en 2012, l'entreprise ne comptait qu'une quinzaine de collaborateurs. C'est une structure cotée en Bourse qui était face à de nouveaux challenges à appréhender et des bâtiments à gérer dans toute la capitale. Achat, location, gestion, vente… J'ai pu m'essayer à tout le cycle de l'immobilier. En réalisant de nombreuses analyses de marché pour une multiplicité de biens dans diverses localisations, j'ai commencé à bien connaître les différentes communes bruxelloises et leurs réalités."

Optimiser son investissement

Après une douzaine d'années de métier dont un passage de deux ans auprès d'un chasseur immobilier, Caroline Vilain XIIII se lance à son compte. "J'ai énormément appris dans mes premières fonctions professionnelles. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'idée de créer un projet personnel. C'était le moment", retrace-t-elle.

En mai 2021 naît Vilain XIIII Real Estate. "Choisir l'axe résidentiel s'est imposé naturellement." L'agence fraîchement mise sur pied se positionne sur un terrain d'activité bien précis : la vente et de l'achat de biens destinés à la location, à Bruxelles et en proche périphérie, principalement pour des clients belges. "Ils recherchent tous une rentabilité. Ils veulent investir dans un bien pour le louer. Certains visent un appartement, d'autres un immeuble de rapport. Il y en a qui préfèrent le clé-sur-porte et d'autres qui souhaitent consacrer plus d'énergie à leur investissement et n'ont pas peur des travaux. Mon portefeuille est très diversifié, c'est ce qui me passionne. Quand je visite des biens, je pense directement à tel ou tel client", explique l'agent immobilier.

Seul maître à bord, Caroline Vilain XIII aime offrir une approche sur mesure à ses clients. "Chaque projet et chaque client sont uniques. Travailler seule me permet de personnaliser mes services. Je suis très heureuse d'être 'solopreneur', cela me donne beaucoup de liberté." Si elle apprécie de fonctionner en toute autonomie, elle n'hésite pas à entretenir et solliciter son réseau. "Avec le temps et les missions, j'ai pu nouer toutes sortes de contacts intéressants avec des architectes, des avocats ou même des agents immobiliers. Être une personne-ressource pour mes clients fait partie de mon job. Je partage volontiers mes contacts."

Pour évoluer dans une ambiance de travail, elle travaille souvent depuis les bureaux d’un cabinet d’avocat avenue Louise.

Et la courtière de conclure : "Je fais un métier qui me permet de rencontrer plein de gens différents. Trouver la bonne solution d'investissement et le bon projet pour la bonne personne me passionne toujours autant."