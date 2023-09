BrickSquare supprime la commission des agents immobiliers : une révolution

"Notre objectif n'est pas d'offrir un service low cost mais de rationaliser les coûts afin de garantir à nos clients-vendeurs un accompagnement complet et qualitatif à moindres frais", précise d'emblée François Devillez. La rémunération pratiquée par BrickSquare est forfaitaire et "jusqu'à trois fois moins chère en moyenne qu'ailleurs", démarrant à 2 950 euros hors taxes. "À l'heure du digital, à quelques exceptions près, la vente d'un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros représente la même charge de travail pour l'agent immobilier que celle d'un bien de 600 000 euros", assure Rodolphe De Blieck qui prône de facto "une tarification à la mesure du travail réellement effectué."

Quid de la valeur ajoutée de BrickSquare en termes de digitalisation des processus ? "Nous avons mis au point une plateforme en ligne qui recueille l'ensemble des documents liés au bien et à sa mise en vente. Cet outil nous permet aussi d'organiser les visites et de communiquer directement avec les vendeurs comme les acquéreurs. Tout est centralisé à un seul endroit, détaille François Devillez. In fine, la vente est simplifiée, transparente et efficace. Au profit tant des vendeurs qui sont informés en temps réel de l'avancement des opérations, que des candidats-acquéreurs qui ont accès instantanément au dossier de vente complet et au statut des offres déposées."

Trois associés

Avant de créer BrickSquare, les deux associés, dont l'amitié remonte à leur rencontre sur les bancs de l'université durant leurs études de droit à l'ULB, ont chacun suivi une carrière propre. Dans l'immobilier pour Rodolphe De Blieck (Winick Realty Group, Naftali Group, CBRE, Cohabs…), dans le droit et la finance pour François Devillez. "Notre envie mutuelle d'entreprendre nous a réunis", raconte ce dernier. Ils sont rapidement rejoints par un troisième associé : Harry Chkolar, ancien directeur du département Capital Markets&Development Advisory de CBRE au Luxembourg. Doyen du trio, il lui apporte entre autres une solide expérience, ayant travaillé avec les plus grands groupes (Cushman&Wakefield, Immobel, Atenor…) durant plus de vingt ans.

Il y a deux mois en Belgique (à commencer par Bruxelles et les deux Brabants) et tout juste deux semaines au Grand-Duché, les trois partenaires ont lancé leur petite entreprise dans un contexte a priori peu favorable de remontée des taux d'intérêt hypothécaires, de hausse généralisée des coûts de construction et de rénovation, et, donc, de rétrécissement drastique de la capacité financière des acquéreurs. "Justement, c'est ce climat économique en berne qui nous a guidés dans notre réflexion, explique Rodolphe De Blieck. Hormis les frais immobiliers incompressibles (droits d'enregistrement, frais de notaire…), ce sont les frais d'agence qui font la différence d'une vente à l'autre. Nous avons donc veillé à les réduire au maximum et à agir comme un bouclier contre les éléments macroéconomiques qui impactent le marché et les propriétaires."

Avec ou sans visites

Tout en offrant dans son forfait de base des photos professionnelles du bien à vendre, un reportage vidéo et une campagne de marketing sur toutes les plateformes immobilières et sur les réseaux sociaux, BrickSquare laisse aux vendeurs la possibilité d'effectuer les visites eux-mêmes. "Nous nous chargeons de la prise de rendez-vous mais ce sont les vendeurs qui ouvrent leur porte", acquiesce François Devillez qui met en avant un service à la carte : les vendeurs peuvent tout aussi bien décider de confier les visites à BrickSquare. Le forfait monte alors à 4 950 euros hors taxes.

Outre les visites, la permanence téléphonique représente un autre volet chronophage du métier d'agent immobilier. Un temps précieux que le duo fondateur de BrickSquare a voulu s'épargner en mettant tout en œuvre pour devancer les éventuelles questions des candidats-acquéreurs. "Nous nous efforçons d'être complets dans nos dossiers de vente, de l'état de la chaudière à l'âge des châssis, en passant par les plans du bien, les renseignements urbanistiques, etc., pointe Rodolphe De Blieck. De même, avant de convenir d'une visite, nous nous assurons que le bien correspond aux attentes des acquéreurs, sinon les deux parties se déplacent pour rien."

Pas question, par contre, de faire des économies sur le dos des futurs collaborateurs de BrickSquare. "Nous avons à cœur d'offrir un salaire fixe à l'équipe que nous sommes en train de constituer, argue François Devillez. C'est même un gage de qualité pour nous. Si nous prévoyons bien entendu des 'incentives', nous refusons de les payer à la seule commission."

De grandes ambitions

À peine en activité, BrickSquare ne manque pas d'ambition. "Nous aspirons à offrir nos services sur l'ensemble du territoire belge en 2024 et, d'ici cinq ans, à être leaders des marchés belge et luxembourgeois", entrevoit Rodolphe De Blieck. Avant de cibler les pays voisins ? "Pas nécessairement, non. Le modèle de notre agence est déjà bien implanté en France et en Suisse, où des sociétés comme Hosman et Neho sont leaders sur leurs marchés respectifs."

À noter qu’au Grand-Duché, BrickSquare étoffe ses compétences en proposant, outre la vente et la location de biens immobiliers, un service de conseil et d’apporteur d’affaires aux promoteurs et aux investisseurs.