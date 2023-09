Immobilier : les autorités fiscales surveillent les immatériels

Les autorités fiscales utilisent les informations et les photos des sites immobiliers et d'autres plateformes en ligne pour vérifier si le revenu cadastral des habitations est toujours d'actualité. Une révision pourrait coûter aux propriétaires des centaines d'euros supplémentaires par an, écrit Het Laatste Nieuws mercredi.