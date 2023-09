Realty 2023 : une quinzième édition dans un climat de tourmente à la Gare maritime

Lequel ne ménage pas ses efforts pour transformer l'ancien salon immobilier devenu sommet en 2021 en événement incontournable dans le secteur. Capitalisant sur ce changement de forme et de fond introduit avec succès voici deux ans, l'équipe menée par Nele Verhaeren, directrice de Realty, a mis un point d'honneur à écouter les critiques constructives et à ajuster sa feuille de route en 2022. En 2023, elle a carrément mis sur pied un steering committee, un panel de douze acteurs majeurs du marché immobilier belge à qui elle a demandé leur avis. "Nous avons voulu entendre directement ce que le marché avait à dire sur Realty, explique sa responsable. Et ce, tant sur le concept que sur le programme." Verdict ? "Le parti pris du sommet a été validé mais l'aspect networking pouvait être amplifié. De même, ils ont apprécié le choix d'une thématique transversale tel qu'opéré en 2022 mais suggéré que l'accent soit plus prononcé encore sur le contenu."

Focus sur le réseautage

Suivant les conseils de ces douze sages, par ailleurs promus ambassadeurs du sommet, l'équipe de Nele Verhaeren a redessiné les contours de Realty pour cette édition 2023. À commencer par la disposition des lieux au sein de la Gare maritime. "Nous avons repoussé les deux salles de conférences aux extrémités du plan et supprimé une des deux entrées pour n'en garder qu'une seule, centrale, détaille la directrice. Les pôles bar et petite restauration ont été répartis sur toute la longueur de l'espace disponible, de même que les stands de nos partenaires et ceux de l'Innovation Zone." De quoi ne laisser personne de côté, comme cela avait été le cas l'an dernier, les architectes et les start-up se trouvant bien esseulés de part et d'autre des salles de conférences alors groupées au cœur du sommet.

Afin de maximiser les opportunités de networking, un nouvel outil testé en 2022 a été perfectionné pour être mis à profit cette année : le "Conversation Starter". "Il s'agit d'un logiciel qui dialogue avec les visiteurs lors de leur enregistrement sur le site Internet de Realty et qui leur propose de planifier des rencontres avec d'autres visiteurs, décrypte Nele Verhaeren. L'an dernier, nous avons été surpris par le recours important à ce service et nous avons dû déployer des effectifs pour organiser physiquement une trentaine de meetings. Cette année, nous avons mis les moyens pour que le logiciel gère cela en propre." Un espace dédié accueillera ces rencontres : la "Matchmaking Zone".

Autre nouveauté : l'organisation d'une séance de speed dating sur le temps de midi du mardi 19 septembre à laquelle sont conviées dix personnalités de l'immobilier dont certaines siègent aussi dans le steering committee. "Le principe est simple, les participants disposeront de dix minutes pour échanger avec chacune d'entre elles", indique la directrice, qui ajoute que l'événement a été pris d'assaut et affichait complet en seulement 25 minutes.

Pour le reste, l'équipe d'Easyfairs met en avant une collaboration approfondie avec les universités (KU Leuven, Saint-Louis, ULB et VUB, qui bénéficient d'un prix d'entrée réduit pour leurs étudiants), notamment par le biais d'un "Learning Corner" tenu par la KU Leuven et accueillant six conférences. Mais aussi divers drinks dont huit prendront place dans l'Innovation Zone, fief des start-up Proptech. Un dernier drink sera certainement plébiscité par les visiteurs, réunissant les bourgmestres de la Ville de Bruxelles et des villes wallonnes de Braine-l'Alleud, Gembloux, Liège et Louvain-la-Neuve.

Des visiteurs VIP

Last but not least, Realty chouchoutera une série de visiteurs VIP à travers un programme exclusif concocté à leur intention. "Il s'agit de visiteurs étrangers - venant pour beaucoup de Pologne, ce que l'on ne s'explique pas vraiment -, de membres de la direction de grandes sociétés de l'immobilier et de la construction ainsi que d'autorités publiques", liste Nele Verhaeren. Au nombre de 30 cette année (contre quinze en 2022), les visiteurs étrangers arrivés la veille du sommet, le lundi 18 septembre, auront la possibilité de participer à une visite guidée de l'Hôtel de Ville de Bruxelles et de la Bourse fraîchement rénovée en musée dédié à la bière par le bureau d'architecture Robbrecht&Daem. Le tout en étroite collaboration avec Hub.brussels, précise la directrice du sommet. Un tour des étangs récemment aménagés de Tour&Taxis leur sera proposé le mardi 19 septembre, mené et commenté par leur concepteur, l'architecte-paysagiste Bas Smets.

Enfin, deux petits-déjeuners VIP, accessibles seulement sur invitation, ouvriront les festivités durant les deux jours du sommet. "L'objectif est notamment de faire venir des visiteurs à Realty dès le matin", confie sa responsable. L'une des deux conférences qui animeront ces rencontres matinales a été préparée par le journaliste indépendant Patrick Luysterman qui en sera également le modérateur. "Il s'agit d'un panel d'orateurs choisis sur le volet et réunis autour d'un segment particulier du marché immobilier : les Capital Markets", souligne-t-il, c'est-à-dire : les opportunités d'investissement réservées aux investisseurs institutionnels et privés mais aussi aux family offices.

"Nous avons écarté volontairement des sujets qui ne sont pas au cœur des débats immobiliers actuels"

Directrice de Realty depuis 2022, Nele Verhaeren ne vient pas de l'immobilier au sein de l'organisateur Easyfairs mais du milieu artistique. Elle chapeaute d'ailleurs toujours en parallèle les salons Art Brussels et Art Antwerp. "Ce qui m'a frappée en reprenant les rênes de Realty, c'est la multiplicité des profils des professionnels de l'immobilier qui y sont représentés. Il y a toutes les casquettes, observe-t-elle. D'où la difficulté d'offrir un programme de conférences pointu et diversifié qui réponde à l'ensemble de leurs centres d'intérêt." À cela s'ajoute la demande expresse du steering committee mis sur pied pour la quinzième édition du sommet d'offrir encore plus de contenu. "C'est un challenge !"

Une thématique transversale

"Nous avons choisi d'équilibrer le contenu pour qu'il y ait autant de sujets inspirationnels et tournés vers l'avenir que de sujets techniques et pratico-pratiques (comment va-t-on s'y prendre ?), explique Nele Verhaeren. Nous avons aussi veillé à varier les langues : 50 % des conférences seront données en anglais, 25 % en français et 25 % en néerlandais." Par ailleurs, les deux-tiers d'entre elles s'inscrivent directement dans la thématique transversale choisie pour cette édition 2023 avec l'aval du steering committee : "Milestones. How will we live in 2050 ?". Un thème qui fait écho aux objectifs de neutralité carbone pris par l'Europe d'ici 2050 mais aussi aux enjeux environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance (ESG) qui imprègnent d'ores et déjà les entreprises et les projets immobiliers. La Commission européenne sera d'ailleurs représentée au sommet par un orateur dont le nom est encore tenu secret, invité à s'exprimer le mardi 19 septembre à 10 h 30 pour partager la vision de l'Europe à l'horizon 2050.

"Au total, lorsque nous avons élaboré le programme, en mai dernier, nous avons choisi entre plus de 60 idées de sujets, toutes plus intéressantes les unes que les autres, reprend Nele Verhaeren. Dans notre sélection, nous avons décidé d'écarter volontairement certains sujets liés à des secteurs de l'immobilier qui n'étaient pas au cœur des débats actuels, à savoir la santé (maisons de repos, hôpitaux…) et la logistique (entrepôts, centres de tri…)." Pour le reste, c'est une fois de plus le steering committee qui a tranché.

Parité de genre

Le résultat compile 38 conférences, talks et keynotes. "La différence se situe dans le ton et le degré d'interaction entre les orateurs et l'assemblée, détaille la directrice de Realty. Les talks sont plus informels, par exemple, rassemblent une trentaine de personnes et encouragent les interactions avec le public. Dans le Learning Corner by KU Leuven, on est plus dans un cours ex cathedra, avec peu ou pas d'échanges entre l'orateur et son audience." Orateur ou oratrice, s'empresse-t-elle d'ajouter, puisqu'une attention particulière a été portée à la parité de genre parmi les plus de cent experts et expertes invités à prendre la parole au sommet. "Parmi eux, l'accent a été mis, comme pointé par le steering committee, sur les orateurs internationaux et sur les autorités publiques", renseigne encore Nele Verhaeren.

Quelles sont les personnalités qui composent le steering committee ?

Omniprésent dans les prises de décisions liées tant au fond (le contenu du programme de conférences) qu’à la forme (plus de networking, un plan revisité…) de cette édition 2023 de Realty, le steering committee mis sur pied par l’organisateur Easyfairs regroupe douze personnalités de haut vol issues du marché immobilier belge : Benjamin Cadranel (administrateur général de Citydev.brussels), Olivier Carrette (CEO de l’Upsi, l’Union professionnelle du secteur immobilier, partenaire structurel de Realty), Gaétan Clermont (CEO d’Eaglestone Group), Jo De Wolf (CEO de Montea), Suzy Denys (Country Manager de Patrizia), Serge Fautré (CEO d’AG Real Estate), Anne-Catherine Galetic (fondatrice et directrice de Galika Human Estate), Marnix Galle (président et CEO d’Immobel), Stéphan Sonneville (CEO d’Atenor), Raymund Trost (CEO de CFE), Kristof Vanfleteren (CEO de ION) et David Vermeersch (Managing Partner de Colliers Belgium).