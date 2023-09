Yourent : "Nous sommes là pour faciliter les tâches souvent chronophages des gestionnaires immobiliers"

À lire aussi

La richesse des données

La première étape est l'introduction par le client ou par Yourent de tous les biens, baux et personnes concernées dans le système. "Cette phase est essentielle car c'est la qualité et la richesse des données reprises qui fera la qualité du système", souligne Baudouin Vaes. Le logiciel propose alors un tableau de bord très clair : les baux à finaliser, les factures à payer, les états des lieux à préparer, les demandes des locataires… Il permet de rentrer en contact avec les locataires, propriétaires ou fournisseurs en exploitant une série de messages (emails ou SMS) prédéfinis. Toutes les parties prenantes collaborent sur une même plateforme. Les locataires peuvent signaler facilement tout problème technique via leur portail ou une adresse email générique. Les gestionnaires des biens concernés reçoivent alors une notification et peuvent prendre contact avec le réparateur adéquat, souvent suggéré par le système.

Des solutions personnalisées

La plateforme propose aussi une analyse financière : que valent mes biens, que m'ont-ils rapporté, que m'ont-ils coûté, quel est le rendement au mètre carré…? Et ceci pour l'ensemble des biens, pour un immeuble ou pour un lot en particulier. "Les clients peuvent aussi créer leurs propres tableaux de bord", ajoute Baudouin Vaes.

Tout est intégré et a été développé en interne sur base de la technologie Odoo. "Notre logiciel de gestion locative répond pour 90 % en moyenne aux besoins de nos clients. Pour certains, ce sera à 99 %, pour d'autres à 80 %. Pour la partie restante, nous proposons une solution personnalisée pour des besoins plus spécifiques. Cela pourrait être les particularités légales et comptables de la gestion de biens situés à l'étranger, par exemple. Si une demande devient récurrente, on l'intègre dans notre outil", précise Baudouin Vaes. Des liens sont aussi possibles vers des sites comme Myrent (pour l'enregistrement du bail), Statbel (pour l'indexation des loyers), Immoweb, des agences immobilières…

Technologie Odoo

Pour comprendre l’origine de Yourent, il faut d’abord évoquer une autre start-up : Net Skill. Fondée en 2001, cette société s’est développée dans le monde de l’intégration de logiciels dans les PME. En 2012, elle découvre Open ERP (l’actuelle Odoo) et devient intégrateur officiel pour le spécialiste en logiciels belge en 2015. En 2017, Nicolas de Moreau, nouvel associé de Net Skill et actif dans l’immobilier à titre privé, réalise que le marché manque d’une technologie moderne et intégrée pour la gestion locative et propose une expérience pilote sur Odoo. Elle s’avère concluante. Yourent Group est alors créée en 2018 après une levée de capitaux.

Les deux sociétés travaillent désormais ensemble avec une mutualisation de certains services : management, ressources humaines, support, consultance… "Les compétences disponibles nous permettent d'offrir nettement plus aux clients que de la pure gestion locative, explique Baudouin Vaes, qui après McKinsey a rejoint la start-up en 2020 et y a investi. Odoo offre un framework avec une grande série de modules qu'on peut adapter nous-mêmes. Cela nous offre un environnement qui permet de répondre très vite à des demandes additionnelles. Si un client nous demande un outil pour gérer ses ressources humaines ou créer un nouveau site web, nous pouvons le lui installer en quelques heures. Les clients disposent ainsi d'un seul prestataire et d'une seule technologie."

Yourent et Net Skill emploient aujourd'hui 25 personnes et s'adressent aux portefeuilles de taille moyenne à grande, visant des structures gérant entre cent et plusieurs milliers de biens. "Actuellement, notre plus petit client a 25 biens et notre plus gros mille. Mais nous sommes capables de gérer de plus gros portefeuilles. Nous avons l'outil pour."