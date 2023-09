"Les banques demandent un apport de plus en plus important, qui peut atteindre les 40 %": certains biens immobiliers deviennent invendables

Différentes raisons expliquent cette baisse d'activité, à commencer par le PEB. "C'est un critère que les gens ne prenaient absolument pas en compte il y a quelques années", remarque Coraline Jacquemotte. "Depuis la crise énergétique, c'est devenu hyperimportant aux yeux des acheteurs. A Bruxelles, les certificateurs sont très sévères et il n'y a pas de réelle objectivité dans l'élaboration des certificats. Il n'est pas rare de voir que deux certificateurs vont rentrer des rapports différents."

Pour Amaury Hermanns, il n'est d'ailleurs pas inutile de faire établir le certificat par différentes sociétés. "Si l'on prend cinq certificateurs, on peut avoir cinq certificats différents. Le vendeur a donc parfois tout intérêt à faire faire plusieurs examens afin d'obtenir le meilleur PEB."

Autre pierre dans la chaussure des acheteurs, la difficulté d'obtenir un crédit auprès des banques. "Elles sont devenues très sévères. Parfois, nous devons revendre deux ou trois fois le même bien car les acheteurs n'ont pas obtenu leur crédit. Les banques demandent un apport de plus en plus important, qui peut atteindre les 40 % de la valeur du bien si celui-ci a un PEB G. C'est énorme et cela exclut toute une partie de candidats à l'achat de l'accès à la propriété. La hausse des taux a aussi fortement impacté la capacité d'emprunt. Là où une personne avec un revenu de 3 000 € pouvait lorgner un bien à 250 000 €, il doit aujourd'hui se rabattre sur un budget de 175 000 € maximum."

En revanche, ce qui tourne à présent à l'avantage des acheteurs, c'est le retour du pouvoir de négociation. "Les propriétaires commencent à l'accepter, tout comme une baisse des prix. Mais il ne faut pas croire qu'on peut tout se permettre non plus. On a vu des acheteurs proposer 300 000 € pour une maison affichée à 600 000 € ? Ce n'est pas raisonnable non plus. En ce qui concerne la baisse des prix, on s'attend à voir un recul de 5 %."

Mais les acheteurs espèrent que cette baisse sera plus marquée, et joue clairement la montre. "Ils sont dans l'attente et reportent leurs projets. Cela se traduit par une très forte hausse de la demande sur le marché locatif. Les loyers ont d'ailleurs explosé." L'interdiction d'indexer les loyers sur les biens affichant un mauvais PEB n'a pas non plus l'effet escompté, selon Amaury Hermanns. "Les propriétaires investisseurs ont trouvé la parade. Ils louent avec un bail de 3 ans, durant lequel ils ne peuvent effectivement pas indexer le loyer. Mais ensuite ils ne renouvellent pas le bail et mettent le locataire dehors pour pouvoir relouer le bien à un prix plus élevé."

Côté acheteurs, outre le pouvoir de négociation qui a fait son retour, on peut aussi prendre davantage le temps de la réflexion. "Avec 4 fois moins de rendez-vous qu'en avril dernier, la concurrence est nettement moindre. On vendait généralement un bien entre 8 jours et un mois maximum. Aujourd'hui, la moyenne tourne autour de 2,5 mois. Et pour certains biens, la vente devient très compliquée, voire impossible. Un appartement totalement rénové, à un prix très accessible, ne trouve parfois pas preneur tout simplement parce qu'il n'a pas d'extérieur et affiche un mauvais PEB. Les acheteurs ne sont pas prêts à faire toutes les concessions. Une terrasse ou un balcon reste capital, un bon PEB devient aussi très important. En revanche, les acheteurs acceptent de rogner sur la superficie."