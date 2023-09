540 000 euros environ pour un appartement 2 chambres: les prix stagnent à des niveaux très élevés à Watermael-Boitsfort

L’un des immeubles les plus connus sur son territoire a retrouvé une nouvelle jeunesse en juin dernier, avec l’ouverture du Mix par Limited Edition Hotels dirigé par le Bruxellois Jean-Michel André sur le site de l’ancienne Royale Belge, boulevard du Souverain. Dans le célèbre bâtiment en croix de style brutaliste, on retrouve de l’hôtellerie, de la restauration, des espaces de coworking et des infrastructures sportives (avec deux piscines et un spa notamment). Les bureaux ont, eux, très rapidement trouvé loueurs.

Tout à côté, le projet Royale Belge sort de terre avec des immeubles à appartements, visiblement de luxe au vu les prix demandés. La notaire Nathalie d'Hennezel a ainsi vu plusieurs candidats-acquéreurs renoncer. "On parle là d'un prix d'achat de 540 000 euros pour un appartement deux chambres et une salle de bains, auquel vous ajoutez les 21 % de TVA dus sur un immeuble neuf. Il y a en effet de quoi hésiter, même si la situation en bordure de la forêt et à proximité immédiate de l'autoroute E411 a de quoi séduire."

En plus, en face, le château Charles-Albert, datant du XIXe siècle et construit en style néoRenaissance, voit, dix ans après sa restauration en profondeur, ses abords être réhabilités par l’atelier EOLE et Thierry Thenaers architecte d’intérieur.

Les travaux avancent du côté de l'avenue Charles-Albert, sur le site de l'ancienne Royale Belge. En revanche, le prix de vente des appartements est tant soit peu dissuasif. ©Jean Bernard

De l’autre côté du Mix, entre les restaurants Le Grand Forestier et Le Repos des Chasseurs, les riverains du parc Tenreuken et Natagora sont vent debout contre un projet immobilier de Cofinimmo qui prévoit l’abattage de 311 arbres sur les 450 présents - projet déjà recalé en 2016 - en vue d’y construire cinq immeubles à appartements et une maison unifamiliale.

À lire aussi

Préfabriqués d’un nouveau genre

Beaucoup plus modeste mais tout aussi innovant, un petit immeuble du Dries a vu le jour en juillet 2022, sous l’impulsion de la SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale). Il a été fait appel à une nouvelle technique de préfabrication en bois dont le gros avantage est de réduire drastiquement le temps de construction. Assemblé en usine, le bâtiment a ensuite été acheminé sur place en pièces détachées et installé tel quel. Le montage sur site de cet immeuble trois façades, qui bénéficie d’un certificat PEB classe A, n’a finalement pris qu’une semaine. La SLRB a encore précisé que ce n’était pas la première fois qu’elle réalisait un pavillon de ce type, un premier ayant été monté à la Cité Modèle de Laeken.

Une SLRB qui est cette fois largement impliquée dans un dossier qui empoisonne la commune depuis plusieurs années, celui du Chant des Cailles. Pour le moment, le dossier évolue en coulisse puisque sur le site prévu ont été aménagées en urgence des structures modulables afin d’accueillir au mieux des réfugiés ukrainiens.

Des modules temporaires accueillent actuellement des réfugiés ukrainiens avenue des Cailles. ©Jean Bernard

Croire que cette installation temporaire s’est réalisée dans un cadre apaisé serait erroné, d’aucuns y voyant les prémices des constructions sociales définitives. Et ce, quand bien même ces structures soient construites sur des pilotis pour lesquelles aucune dalle de béton n’a été coulée. Quoi qu’il en soit, la ferme du Chant des Cailles a reçu ses apaisements concernant son maintien dans le futur.

Rappelons que cette ferme participative et urbaine est située au cœur de la cité-jardin Le Logis-Floréal. Tous les dimanches, de 13 h à 17 h, le public est invité à venir découvrir la vie de cette ferme dans un cadre forcément champêtre.

À lire aussi

Nouvelle place Keym

Se balader place Keym, c'est constater que plus grand-chose ne tient en place au fil des rafistolages du revêtement. Le 19 mai 2022, le permis d'urbanisme pour le réaménagement de la place Keym a été délivré, et actuellement, ce sont les rues avoisinantes qui reçoivent une cure de jouvence. On promet que "le réaménagement offre de larges zones de rencontre et d'échange, agrémentées de plantations et de mobilier urbain articulé en petits salons. Un vaste espace totalement dégagé sera maintenu devant la galerie commerçante pour permettre au marché de s'y dérouler".

La place Keym a mauvaise mine et le parking public, dans le fond, prend l'eau. Mais ça va changer... ©Jean Bernard

Un réaménagement que la notaire d'Hennezel juge un peu laborieux pour le moment, "mais cela s'annonce très bien. Par contre, une chose curieuse se produit dans le parking de la place Keym, sous la galerie commerçante. L'emphytéose prend fin et, plutôt que de se réjouir de récupérer ses biens, le bailleur - la commune - souhaiterait, au contraire, les revendre, même à vil prix, aux occupants actuels. Le problème, c'est que des infiltrations d'eau et des inondations ont rendu ces emplacements de garage très dégradés et il faudrait investir pour les remettre en état. C'est une situation étonnante car, en général, je déconseille les baux emphytéotiques aux gens qui viennent me consulter puisqu'à leur terme, ils ne laisseront rien à leurs descendants".

À ce propos, le notaire constate dans sa pratique que de nombreux biens, à Watermael-Boitsfort, sont cédés par bouche-à-oreille ou sous forme de donation, le bien restant ainsi dans la famille. "Cela montre un fort attachement de ses habitants à la commune", souligne Me d'Hennezel qui observe enfin que ces derniers mois, depuis la fin du Covid, les prix des appartements sont restés stables, "sauf celui des studios, toujours à la hausse. J'ai eu l'exemple de petits espaces vendus à 160 000 euros et plus. Par contre, les prix des maisons ont tendance à baisser."