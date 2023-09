Construit sur une ancienne décharge de déchets ménagers au nord d'Eindhoven, aux Pays-Bas, l'entrepôt offre un "haut niveau de durabilité" qui permet au fournisseur de solutions logistiques international GXO, qui loue les bâtiments, d'accélérer ses objectifs en matière de développement durable.

Le fonds d'investissement Prologis, à la manœuvre, a conçu le site de façon à ce que sa construction comme ses activités ne soient pas sources d'émissions locales.

À lire aussi

Production de carbone nulle

Dans le but de créer l'entrepôt le plus durable possible, le fonds d'investissement américain spécialisé dans la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques Prologis, à la manœuvre, a conçu le site de façon à ce que sa construction comme ses activités ne soient pas sources d'émissions locales. La production de carbone y est nulle puisque les lieux ne génèrent pas plus d'énergie qu'ils n'en consomment. "Plus précisément, l'électricité produite par le système solaire de cet entrepôt entièrement électrique compense plus que l'empreinte carbone du projet de développement", détaille le fonds d'investissement dans un communiqué, en ajoutant que "ces données énergétiques ont été testées et confirmées au cours d'une année d'exploitation."

L'empreinte carbone des matériaux de construction du site a été fortement réduite en choisissant des matériaux produits de manière plus responsable, "tels que du béton durable provenant d'un fournisseur certifié CSC et des panneaux muraux sandwichs 'cradle-to-cradle' (du berceau au berceau) ", souligne Prologis. En outre, les émissions de carbone ont été réduites en sélectionnant des fournisseurs locaux près du site de construction. Résultat ? "La production d'énergie durable compensera le carbone incorporé total de l'entrepôt en dix ans."

Fort de ces efforts, le Prologis Park Eindhoven DC4 a reçu le certificat BREEAM "Outstanding" en 2021, saluant ainsi la construction et la conception durables de l'entrepôt. "Ce dernier est situé dans un environnement écologique avec un aménagement paysager respectueux de la nature qui stimule la biodiversité avec des hôtels à insectes, des nichoirs à oiseaux et des plantes indigènes", met en avant Prologis. Grâce à sa conception centrée sur l'aspect personnel avec pour objectif d'en faire "un espace de travail sain et agréable", le Prologis Park d'Eindhoven s'est également vu décerner une certification WELL "Gold".

À lire aussi

Vers une nouvelle norme ?

"Nous sommes fiers d'être les premiers dans le secteur de l'immobilier logistique à recevoir une certification zéro carbone de l'Ilfi, commente Martijn Kuijken, Head of Development Management Benelux chez Prologis, cité dans le communiqué. L'obtention de cette certification nous permet de faire un grand pas en avant dans nos ambitions ESG globales d'atteindre des émissions nettes nulles dans toutes nos opérations d'ici 2023 et dans l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2040. Bien qu'il s'agisse d'un projet complexe en raison des innovations que nous avons dû mettre en œuvre pour améliorer la durabilité et des aspects environnementaux difficiles liés à la contamination du sol, le Prologis Park Eindhoven DC4 peut maintenant servir d'inspiration pour une nouvelle norme d'installations d'entreposage."