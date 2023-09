Le réseau d’agences Trevi offre de relocaliser les expats : "La Belgique compte environ 220 000 expatriés hautement qualifiés"

Capitalisant sur la présence massive d'expatriés à Bruxelles, le réseau d'agences immobilières Trevi crée un nouveau département baptisé Trevi Relocation. Celui-ci offre "un accompagnement complet en matière de relocalisation des salariés étrangers en Belgique afin de décharger les employés et les fonctionnaires ainsi que les entreprises et institutions publiques, et ce, à chaque étape du processus", détaille le groupe dans un communiqué.