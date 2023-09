Entreprises Koeckelberg : "Contrairement à beaucoup de concurrents, nous réalisons encore nombre de tâches en interne, comme le gros œuvre"

L'occasion de faire la connaissance de Norbert Koeckelberg, l'administrateur délégué de l'entreprise familiale créée en 1929. "Je ne peux pas parler de moi sans parler de mon grand-père et de mon père, prévient-il d'emblée. Mon grand-père s'est lancé en personne physique en 1929. C'était un ouvrier qui est devenu le patron de quelques hommes. S'il a dû s'arrêter durant la Seconde Guerre mondiale, il a repris ses activités en 1946."

C'est alors que le père de Norbert a fait son entrée dans l'entreprise. "Mon père est né en 1927 et a commencé à travailler à dix-neuf ans comme maçon. Ils ont participé à la reconstruction du grand Charleroi après la guerre, raconte-t-il. En parallèle, mon père a suivi des cours du soir à l'école moyenne. Une fois diplômé, en 1951, il a décidé d'arrêter les chantiers pour développer la société."

Sous sa houlette, l'entreprise entre dans une autre dimension en se spécialisant dans les marchés publics et la construction de logements sociaux. "On a employé jusqu'à 600 personnes au début des années 1980, dit fièrement Norbert Koeckelberg. La croissance a été effrénée, peut-être un peu trop, avec jusqu'à 500 logements construits par an à un moment donné."

Au début des années 1980, c'est le retour sur terre. "Il y avait, à l'époque, un moratoire sur les logements sociaux et notre chiffre d'affaires a chuté. On était au bord du gouffre mais nous avons su nous réorienter en mettant l'accent sur la promotion immobilière dans la région de Charleroi, avant de participer à la construction des bâtiments administratifs de Namur et Charleroi, au moment de la régionalisation du pays. Rien qu'à Charleroi, on parle de 51 000 m² de bureaux."

"Je ne voulais pas travailler avec mon père"

S'il parle de ce passé avec fierté, presque comme s'il y était, Norbert Koeckelberg n'a commencé à travailler avec son père qu'en 2001. "Je suis né en 1970 et j'ai suivi des études d'Économie, rien à voir avec les activités familiales, sourit-il. À vrai dire, je n'étais pas proche de mon père. Il était dur, un vrai patron à l'ancienne. Je ne voulais pas travailler avec lui et je suis rentré à la Générale de Banque en 1994."

Il finit par sauter le pas, au début de ce siècle. "J'ai pris un congé d'un an pour commencer et voir comment les choses allaient se passer, se rappelle-t-il. Finalement, j'ai travaillé neuf ans avec mon père et cela a bien fonctionné. Depuis 2010, je suis donc l'administrateur délégué des Entreprises Koeckelberg et nous employons aujourd'hui 140 personnes, ouvriers et employés confondus."

"Un bâtiment emblématique"

Ce que Norbert Koeckelberg cherche à mettre en avant, c'est l'identité forte de son entreprise et son expérience dans le métier. "Contrairement à beaucoup de concurrents, nous réalisons encore nombre de tâches en interne, comme le gros œuvre. Nous employons des maçons, des grutiers, des opérateurs d'engins, etc. Nous possédons toujours l'ensemble du matériel nécessaire à l'exercice de ces métiers et nous ne louons presque rien. Nous sommes une vraie entreprise de construction."

Parmi les projets en cours, celui de l'Hôtel des chemins de fer lui tient particulièrement à cœur, et pas seulement car il s'érige à Charleroi. "Il sort des sentiers battus. On rénove un bâtiment qui a une richesse architecturale. On ne pouvait pas laisser ce bâtiment emblématique comme il était. Nous sommes actuellement dans les demandes de prix et la consultation de tous les sous-traitants. On se dirige vers un budget de plus de quatre millions d'euros et les travaux vont commencer début 2024, pour une durée d'un an environ. Actuellement, on démolit ce qui doit l'être."