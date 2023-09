La Tour Eiffel se dote de panneaux solaires : "Un design exceptionnel et la production d'énergie solaire peuvent aller de pair"

Et de citer des immeubles historiques tels que la Tour Eiffel en France, le Reichstag en Allemagne ou la Chapelle Sixtine en Italie, "où les modules solaires ont été prudemment intégrés dans l'apparence visuelle."

D'autres, non moins emblématiques mais plus jeunes, tels que l'opéra d'Oslo, "ont l'énergie solaire comme partie intégrante de leur architecture."

guillement Les monuments historiques existants peuvent être facilement équipés de l'énergie solaire sans affecter l'apparence visuelle.

Compte tenu du fait que l’Union européenne s’est fixée pour objectif de quadrupler la capacité installée d’énergie solaire à un total de 600 gigawatts d’ici 2030 par rapport à aujourd’hui, une chose est claire, insiste Otovo, chaque toit, chaque zone appropriée compte. Surtout ceux qui donnent un signal visible pour un changement dans notre politique climatique.

"Des structures comme la Tour Eiffel et la Chapelle Sixtine montrent qu'un design exceptionnel et la production d'énergie solaire peuvent aller de pair, explique Andreas Thorsheim, fondateur d'Otovo, cité dans un communiqué. La conception des panneaux solaires a évolué ces dernières années, tout comme leurs performances. Il n'y a plus de raison de ne pas penser à l'énergie solaire avec chaque nouveau bâtiment construit; et les monuments historiques existants peuvent également être facilement équipés de l'énergie solaire sans affecter l'apparence visuelle."

En Belgique aussi, cette tendance prend de l’ampleur, assure Otovo. Ainsi, en mars 2023, Brussels Expo a annoncé avoir équipé ses toits de 11 000 panneaux solaires. Les halls et palais du site voisinant l’Atomium, sur le plateau du Heysel, à Bruxelles, accueillent 4,7 MWc de panneaux solaires et les dirigeants du complexe événementiel ont annoncé vouloir utiliser des toitures supplémentaires lors d’une prochaine étape.

Brussels Expo est devenu à cette occasion une des plus grandes installations solaires de la capitale. Le site contribuera à aider la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles à atteindre leurs objectifs. Ces derniers incluent la diminution de 55 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 ainsi que la neutralité carbone des bâtiments communaux en 2040.