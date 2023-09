A Realty, la crise pèse sur le marché immobilier: "Seuls ceux qui ont des liquidités ou qui ne sont pas trop endettés sont un peu plus positifs"

Parmi les exposants, des promoteurs, des conseillers et des architectes moins esseulés que l'an dernier. ©EasyFairs/Realty

”Tous les segments sont bouchés”

”Seuls ceux qui ont des liquidités ou qui ne sont pas trop endettés sont un peu plus positifs”, observe Brigitte Gouder, présidente du Cercle belge des femmes de l’immobilier, par ailleurs administratrice indépendante de plusieurs sociétés liées à l’immobilier. “Avec le souci, poursuit-elle, que comme il n’y a pas de transactions, il n’y a pas de points de comparaison ou de repère et donc pas de taux de capitalisation.”

Elle n’est assurément pas la seule à évoquer un attentisme généralisé. Nadia Vranken, nouvelle recrue chez Bopro, abonde : “Par le passé, il y avait des options. Le marché du bureau ne se portait pas bien, qu’à cela ne tienne, on se lançait dans le retail. Ou le résidentiel. Ou la logistique. Aujourd’hui, tous les segments sont bouchés pour les mêmes raisons : taux d’intérêt en hausse, pas de demandes, pas d’offres.”

Est-ce pour y chercher de l’inspiration que les visiteurs ont fait largement honneur aux conférences, keynotes et autres talks ? Dans les deux forums se faisant face de part et d’autre du sommet, mais aussi dans les espaces dédiés du KULeuven Learning Corner et de l’Innovation Talk Room, c’était l’affluence. Ce qui n’est pas nécessairement le cas dans ce genre d’événement, loin de là. “Les discours et les conférences ont rassemblé des experts nationaux et internationaux des secteurs privé et public autour d’un même objectif : relever les défis de demain”, souligne Nele Verhaeren, directrice de Realty chez Easyfairs, qui rappelle la thématique transversale du sommet cette année : “How will we live in 2050 ?”.

L'Innovation Talk Room a abordé les technologies les plus récentes (domotique, collecte de données,...) ©EasyFairs/Realty

Un thème vaste, qui aurait pu exploser dans un nombre incalculable de directions, mais qui, sauf exceptions, s’est concentré sur deux préoccupations : la durabilité des bâtiments et l’accessibilité des logements.

La durabilité coûte, mais paie aussi

Deux enjeux terriblement actuels au demeurant. Ce que d’aucuns ne contestent pour ce qui est des logements abordables en cette période de remontée brusque des taux et de forte hausse du prix du foncier, mais qui l’est aussi, quoi qu’on en pense, pour la durabilité.

Cet impératif environnemental que le secteur ressasse depuis longtemps a désormais dépassé les techniques et, surtout, les réglementations, pour se situer dans l’adhésion totale des intervenants. Des occupants, bien sûr. “Dans le temps, un bail AAA signifiait que le locataire devait tout faire, tout prendre en charge, confirme Stéphan Sonneville, CEO d’Atenor et président de l’Upsi, l’Union professionnelle du secteur immobilier. Aujourd’hui, cela veut dire qu’il s’engage à préserver l’immeuble, à entretenir la biodiversité. On est passé à une conception beaucoup plus intégrée.” Mais celle des promoteurs également. Car si la durabilité coûte, elle paie aussi. “Dans un prix de vente, la prime à la durabilité est désormais plus importante que l’investissement qu’a nécessité sa mise en place dans la construction”, sourit-il.

Ce qui est peut-être plus difficile à comprendre pour ceux qui achètent leur propre logement, tant leur valeur est montée en flèche ces dernières années. “Entre 2013 et 2021, le prix moyen d’une maison a bondi de 27 %”, pointe Anneleen Desmyter, CEO de Yally. En cause, une offre qui peine à répondre à la demande, surtout en termes de logements qualitatifs et non énergivores, mais aussi des réglementations de plus en plus strictes et nombreuses. “Développer un projet en zone urbaine est 25 % plus cher qu’en zone non construite, déplore Marc Dillen, directeur d’Embuild Vlaanderen. À cause des réglementations, de la pollution des terrains, des coûts de la rénovation…”

Les dates de Realty 2024 sont arrêtées

Il n’empêche, c’est quand même lors des deux cocktails d’afterwork que Realty a vu se rappliquer le plus de visiteurs, en soif de réseautage. Car c’est peut-être cet échange d’idées et de cartes de visite dont ont le plus besoin certains professionnels. Le Cercle belge des femmes de l’immobilier a été créé il y a dix ans, à l’image de celui qui existait déjà en France, “parce que ce qui manque le plus aux femmes de l’immobilier, soutient Brigitte Gouder, c’est un réseau.” Mais il manque aussi à la jeune génération qui anime désormais toutes les strates de l’immobilier au sens large. De quoi assurer la tenue de la seizième édition de Realty en septembre prochain ? Les dates ont, en tout cas, été annoncées : les 17 et 18 septembre 2024 à la Gare maritime.

3 Questions à Jo De Wolf, CEO de Montea

1. On ne peut dire que la quinzième édition du sommet Realty était morose. Il y avait des exposants, des visiteurs, une écoute attentive des conférenciers, du réseautage dans les allées… Il n’empêche, le marché immobilier, lui, est particulièrement morose. Pour tous ?

Il y a quelques jours, s’est tenue à Londres une rencontre des professionnels de l’immobilier organisée par l’Epra, regroupant une centaine d’investisseurs anglo-saxons. Auxquels une question a été posée : a-t-on atteint le creux du marché, le creux de la vague ? À 96 %, ils ont répondu “non”. Ce n’est donc pas fini… Certes, ces investisseurs sont davantage axés dans le bureau que dans la logistique ou le retail mais c’est symptomatique.

2. Qu’en est-il de la logistique, secteur de prédilection de la société immobilière réglementée Montea que vous dirigez ?

C’est un marché spécifique qui a vu ses loyers augmenter, pas seulement en Belgique et aux Pays-Bas mais aussi en France et ailleurs. Car il y a plus de demande que d’offre. Le taux de vacance est inférieur à 1 %. Aujourd’hui, ce qui manque le plus, ce sont les terrains. Il y a une véritable pénurie. Aux Pays-Bas, contrée modèle en la matière, les choses ont d’ailleurs changé. Alors que, dans le passé, par comparaison avec la France ou l’Allemagne, on y délivrait rapidement des permis (45 % du portefeuille de Montea y est inscrit, NdlR), aujourd’hui les autorités néerlandaises ont resserré la vis. Notamment pour les terrains vierges (”greenfields”). Si, malgré ces restrictions, nous avons pu lancer un projet sur 45 hectares, c’est qu’il est inscrit en lieu et place d’une ancienne usine. C’est ce qui nous “sauve'” de nous concentrer sur les “greyfields” ou les “brownfields”, les friches commerciales ou industrielles, les anciens sites, les anciennes usines…

3. Ce qui ne vous a néanmoins pas permis de sauver votre cours de Bourse…

Comme toutes les foncières immobilières belges, les cours de Bourse étaient surévalués, jusqu’à deux fois la NAV (Net Asset Value ou valeur liquidative), indéfendables. Aujourd’hui, dans le cas de Montea, le cours est équivalent à la NAV : 70 euros environ. Sur base des taux d’intérêt actuels et, surtout, de nos projets en développement – 500 000 m² en Belgique et aux Pays-Bas, permis acquis, représentant entre 150 et 200 millions de marge -, le cours est même bon marché.