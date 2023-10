Kirsten Neybergh (Immoweb) : "La presse sur Internet est un modèle plus durable. Il n'y a déjà pas le coût du papier"

Après des études en communication à Gand, Kirsten Neybergh a commencé sa carrière, en 2011, dans le groupe de médias Mediahuis (De Standaard, Nieuwsblad, Jobat, Zimmo…) comme représentante au sein du département Free Press. "Le premier produit que j'ai vendu, c'était Passe-Partout", se souvient-elle.

Toujours chez Mediahuis, elle intègre ensuite l'équipe MediaNot et participe notamment au lancement de Notaire.be/Notaris.be, un magazine papier réalisé en collaboration avec la fédération des notaires Fednot, qui reprend leurs annonces et les articles juridiques. "Il est plus connu en Flandre où il est distribué dans les publications du groupe. On le trouve en Wallonie depuis 2022 où il est disponible gratuitement dans certains magasins, comme les boulangeries, par exemple, détaille Kirsten Neybergh. Le papier a encore de l'avenir, je pense, car il dispose d'un certain public. Mais la presse sur Internet est un modèle plus durable. Il n'y a déjà pas le coût du papier."

C'est peut-être là l'un des points qui l'ont séduite chez Immoweb. "Quand ils m'ont contactée pour le poste de directeur des ventes, c'était juste le bon moment pour moi. J'avais envie de changement et j'avais l'impression que le marché était maîtrisé et fonctionnait suffisamment. Et puis, il y avait le challenge d'Immoweb qui est un pionnier et leader dans son secteur."

À lire aussi

500 000 visites par jour

Lancé en 1996, le site belge reprend 135 000 petites annonces immobilières actives par an et accueille 500 000 visites par jour. Il fait partie du groupe Aviv. "Nous pouvons compter sur l'expérience internationale de ce groupe qui construit également des plateformes immobilières de premier plan à l'étranger avec une large portée, telles que Immowelt en Allemagne, et SeLoger et Meilleurs Agents en France, souligne la jeune femme. Dans le même temps, nous restons très attentifs aux besoins et aux spécificités du marché belge."

Faire partie d'un grand groupe permet aussi à Immoweb de proposer des produits innovants. C'est le cas notamment d'un nouvel outil offrant à toute personne intéressée par un bien de fixer directement rendez-vous avec l'agence immobilière qui le commercialise. Une facilité rendue possible suite à l'acquisition par Aviv, en 2022, de la start-up française Plato. De même, la plateforme a amélioré son outil d'estimation gratuite qui permet aux propriétaires de connaître rapidement la valeur de leur bien. "Il est également possible pour ceux qui ont fait l'estimation de leur bien d'être mis en relation avec une agence réputée dans la vente de ce type de biens." Autre option : les acheteurs peuvent obtenir une simulation de prêt hypothécaire en un clic, grâce à une offre de prêt intégré.

À lire aussi

Partenaire des agences

Le rôle de Kirsten Neybergh est d'assurer un service optimum à la clientèle que sont les agences immobilières. "Nous avons déjà modifié la structure de vente, avec des responsables pour la Flandre et la Wallonie et deux représentants par province pour avoir un meilleur dialogue avec le marché local", précise la nouvelle responsable commerciale à la tête d'une équipe d'une trentaine de personnes, qui confie passer beaucoup de temps sur les routes pour rencontrer les clients. "Nous souhaitons être le partenaire privilégié de ces agences en leur proposant entre autres des conseils et des données qualitatives intéressantes pour elles. Nous sommes désormais bien plus qu'un portail." Solange Berger