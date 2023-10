”Bruxelles est la seule ville où on considère le coliving comme néfaste”

”J’apprécie beaucoup Jean Spinette, mais il a une vue biaisée du coliving. Économiquement et écologiquement, je ne comprends pas sa décision de surtaxer les loyers. Il met sur nous une pression, que nous devons ensuite répercuter dans les loyers des locataires”, conteste Youri Dauber, CEO de Cohabs, au sujet de la taxe de 120 euros par mois, et par chambre, imposée par la commune de Saint-Gilles (NdlR : mais aussi par Bruxelles-ville et Etterbeek) sur le coliving. Cette société de coliving – l’une des plus importantes de la capitale – gère des biens à Ixelles, Saint-Gilles, Etterbeek, Uccle et Saint-Josse, mais aussi à Paris et, depuis peu à New York. Mais qu’est-ce qu’un coliving ? Schématisons. Une société rachète une maison de maître dans un quartier branché de la capitale. Elle ajoute des cloisons, rafraîchit le tout. Le bien se mue en un coliving de 15 chambres.

”Les promoteurs, à travers le monde, sont en train de faire faillite. Les taux bancaires ont explosé, et ils vont rester élevés. Il y a une chute dans les transactions immobilières. Les gens achètent moins, donc ils vont louer davantage. Il y a donc problème de pression locative, reprend Youri Dauber, de Cohabs. Dans ce contexte, il est important d’avoir des solutions de logement abordable. Le loyer d’une chambre de coliving est bien moins élevé que le loyer moyen à Bruxelles : on parle de 850 euros par chambre, au lieu de 1300 euros en moyenne pour un appartement. Je n’arrive pas donc à comprendre l’argumentaire visant à dire que le coliving est néfaste pour une ville. Bruxelles est la seule ville où on considère les logements en coliving uniquement comme des kots de luxe pour gens riches. À Milan, il est au contraire considéré comme une solution abordable. “

Selon Youri Dauber, sa société ne fait pas concurrence aux ménages. “Nous achetons des immeubles de 500 à 1500 mètres carrés. Quelle famille a besoin d’autant de place, et a la capacité de payer un million d’euros pour un immeuble ? Si ce n’est pas nous qui achetons ces biens, ce sera un autre promoteur qui le fera. Car dans les faits, nous sommes rarement en concurrence avec des personnes privées, des familles. De plus, comme nous ne vendons pas notre foncier, nous n’influençons pas le prix moyen du mètre carré.”

Quant au fait que certains locataires ne se domicilient pas dans la commune où ils résident, Youri Dauber répond par un argument légaliste. “Les baux, dans nos colivings, sont de minimum 6 mois, et les locataires sont obligés de se domicilier, c’est contractuel. Après, je ne peux pas faire la police pour vérifier qu’ils le font effectivement.”