Tout l'immobilier à Expo Real, mais où sont donc les Belges ?

Lancé en 1998 par le groupe Messe München International, l’événement est dans un premier temps surtout fréquenté par des Allemands. Mais, comme son pendant français, le Mipim de Cannes, dont la première édition remonte à 1989, Expo Real ne tarde pas à s’internationaliser. Il faut dire qu’à la fin des années 1990, les investisseurs allemands s’intéressent à une multitude d’immeubles et de projets partout en Europe (en ce compris à Bruxelles, lire en pages 6 et 8) et dans le monde, ce qui rameute un public de plus en plus cosmopolite dans l’enceinte du parc des Expositions de Munich.

Traditionnellement organisé début octobre - l'édition 2023 a débuté le mercredi 4 octobre et se refermera le vendredi 6 -, Expo Real se focalise sur le développement de projets, le conseil, l'investissement et le financement immobiliers. Ce qui en fait un salon plus… sérieux et certainement moins que festif que le Mipim, dit-on. "Un salon business", précise un professionnel qui le pratique depuis une dizaine d'années. À Munich, contrairement à Cannes, pas de cocktails, de réceptions ou de rassemblements informels. Visiteurs comme exposants se rendent à Expo Real pour travailler. D'ailleurs, tous les rendez-vous qui ont lieu dans le cadre du salon sont pris longtemps à l'avance. "Tant pis pour ceux qui n'ont pas rempli leur agenda en amont, confie un développeur. Il n'y a pas de place pour les réunions inopinées à Expo Real."

La cible ? Les investisseurs institutionnels

Du haut de ses quelque 40 000 visiteurs lors de la dernière édition en octobre 2022, Expo Real est presque deux fois plus couru que le Mipim, qui en a réuni grosso modo 23 000 en mars dernier. "C'est la grand-messe qu'il ne faut pas rater, assure Pierre-Paul Verelst, Head of Research chez JLL Belux. Encore moins cette année… La nouvelle hausse des taux d'intérêt, qui a pris de court bon nombre d'observateurs, semble indiquer que la période de taux élevés va durer plus longtemps qu'on le craignait. Il y a eu, ces dernières semaines, un véritable changement de paradigme, mais on peut supposer que les relèvements des taux par les autorités monétaires ont atteint un plafond. On sent un certain consensus autour de cette stabilité. Mais il y a encore de l'inflation. D'où l'importance de connaître l'humeur du marché pour les six, douze, dix-huit prochains mois."

Les salons immobiliers forment de précieux écosystèmes pour qui veut prendre le pouls du marché. © Copyright 2022, Messe München GmbH, all rights reserved

À ce titre, les salons immobiliers forment de précieux écosystèmes pour qui veut prendre le pouls du marché. Mais peut-être davantage Expo Real qui est le rendez-vous d’entreprise par excellence. Les professionnels n’y viennent pas pour réseauter, comme à Realty. Pas plus qu’ils ne cherchent à s’y retrouver entre compatriotes autour de stands nationaux ou régionaux, comme au Mipim. Les acteurs majeurs du marché n’y voient pas non plus une occasion d’interagir avec des pouvoirs publics, des représentants de villes, des architectes, des urbanistes, des entrepreneurs, des avocats, etc., mais bien avec deux types d’interlocuteurs en particulier : des investisseurs et des développeurs.

"Les périodes de creux sont liées à des doutes, poursuit l'expert de JLL Belux, et on est en plein dedans. Les valeurs sont en baisse, oui, mais on est loin d'un crack. D'où l'importance d'aborder les investisseurs." Internationaux, bien sûr, mais plus encore les investisseurs allemands. Parce que c'est le pays hôte d'Expo Real, que c'est là que la crise actuelle a commencé, et qu'il s'agit principalement d'investisseurs institutionnels qui cherchent la stabilité. "Or, si le marché de l'investissement est à plat, ajoute Pierre-Paul Verelst, c'est essentiellement dû à l'absence d'institutionnels. Leur poids habituel et leur couverture internationale sont tels que le dynamisme des investisseurs privés, organisés par des banques d'affaires ou des family office, ne peut rivaliser."

Des hauts et des bas

Il faudra attendre la clôture du salon allemand pour connaître le nombre de ceux qui s’y sont pressés. Mais, période difficile oblige, on peut imaginer qu’il aura attiré moins de monde que l’an dernier. Non pas que le nombre de sociétés qui y envoient leurs représentants aura baissé, mais sans doute que la taille des équipes dépêchées sera moindre qu’avant : trois personnes au lieu de cinq ici, cinq au lieu de quinze là…

Sans pour autant tomber dans le grand marasme. N'oublions pas que l'économie, l'immobilier en particulier, est une suite de cycles, dont les professionnels ont l'habitude. Descendants aujourd'hui, ascendants demain. "Expo Real est la plateforme qui permet de discuter et d'élaborer des solutions, non seulement en période de prospérité économique, mais aussi en période de difficultés. Et une chose est claire : le salon ne pourrait avoir lieu à un meilleur moment, car nous vivons actuellement des circonstances que nous n'avons jamais vues auparavant, souligne Stefan Rummel, CEO de l'organisateur Messe München, cité dans un communiqué. Les incertitudes économiques, financières et autres ont changé presque tout ce qui concerne l'immobilier, la construction et l'investissement. Cependant, cette situation est toujours associée à des opportunités." Pour preuve, ajoute-t-il, "avec près de 1 850 exposants, la participation de cette année est très stable".

Les Belges très discrets à Expo Real

Si les Belges squattent quasiment depuis les débuts du Mipim et sans discontinuer le top cinq des nationalités les plus représentées à Cannes, ils sont loin d’être aussi assidus à Expo Real. Après l’Allemagne, les dix pays qui envoient les plus grandes délégations à Munich sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Suisse, la France, la République tchèque, le Grand-Duché de Luxembourg, les États-Unis et l’Espagne.

Cette année, les Belges se feront discrets dans les allées du salon. Très certainement dans les rangs des exposants puisque seules… huit sociétés belges ou filiales belges de sociétés internationales ont pris un stand sur les 1 850 exposants inscrits (BVI.EU, CBRE, European Customer Synergy, Izix, MG Real Estate, Mitiska REIM, Radisson Hotel Group et VGP). Parmi les visiteurs, nos compatriotes sont un rien plus nombreux : 124. Reste que, sur près de 40 000 personnes attendues, cela ne correspond même pas à 1 % de la foule (0,31 %).