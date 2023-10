Immobilier: "J'aimerais savoir quelle sera l'attitude des Allemands dans cette crise"

Je suis curieuse de voir comment se porte l’économie allemande. Ce sont surtout des investisseurs que l’on rencontre à Expo Real. J’aimerais savoir quelle sera leur attitude dans cette crise. Vont-ils se montrer attentistes et faire le gros dos en espérant des jours meilleurs ? Recherchent-ils, au contraire, des opportunités, des affaires à faire sur le marché ?

À lire aussi

2. Votre participation à Expo Real est-elle une demande expresse de votre direction ?

Non, pas du tout. C’est moi qui ai demandé à Jacques Lefèvre (CEO de BPI Real Estate, NdlR) si je pouvais y aller. Je ne connais pas du tout l’événement et comme c’est plutôt calme au niveau des projets en interne en ce moment, c’est la bonne période pour prendre le temps de faire du repérage et de glâner des informations sur les tendances, sur les projets en cours et à venir à l’international… Je sais qu’il faut programmer tous ses rendez-vous à l’avance pour être productif à Expo Real. J’ai convenu de l’un ou l’autre, mais je serai surtout en mode reconnaissance, dans les allées, dans les conférences…

À lire aussi

3. Vous connaissez d’autres Belges qui sont aussi du voyage ?

Je ne me suis pas renseignée pour savoir qui serait présent à Munich. Je verrai sûrement des têtes connues sur place. Je sais que, traditionnellement, tous les courtiers et les conseillers en immobilier professionnel sont présents - CBRE, JLL, Cushman&Wakefield… Ainsi que des banquiers - BNP Paribas Fortis notamment. Les Allemands sont quand même les premiers investisseurs étrangers sur le marché de l’immobilier de bureaux à Bruxelles. Il n’est pas inintéressant de sonder leurs rangs et de voir comment ils se portent dans une économie européenne en berne.