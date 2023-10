Les anciens bureaux du Woluwe Office Garden transformés en 199 logements : "Ce n'est pas une reconversion classique"

Les architectes ont choisi de travailler sur des bâtiments de petite taille, dans des tons verts et beiges, de quatre à cinq étages seulement pour mieux se fondre dans le paysage.

Transition avec la forêt voisine

"Ce n'est pas une reconversion classique, nous sommes allés plus loin en accordant une attention particulière à l'environnement, souligne Jérôme Herinckx, chargé de projet Senior chez ION. Par exemple, nous allons adoucir plus de la moitié du site et créer un grand parc paysager avec des plantes, des fleurs et des arbres locaux. De cette manière, nous assurons une transition naturelle vers la forêt voisine et restaurons le caractère rural de la vallée de la Woluwe." Pour ce faire, ION a sollicité l'expertise de l'Agence de la nature et des forêts, de la Société flamande pour l'environnement et du Paysage régional Brabantse Kouters.

Sept bâtiments au total

Wol U prévoit sept immeubles au total. Les cabinets d’architectes Polo, A1AR et BOB361 ont choisi de travailler sur des bâtiments de petite taille, dans des tons verts et beiges, de quatre à cinq étages seulement pour mieux se fondre dans le paysage. Les 199 logements d’une à quatre chambres qui s’y inscrivent bénéficieront d’espaces de vie communs.

"Grâce à une gamme d'options résidentielles différentes, nous attirerons un public varié, reprend Jérôme Herinckx. En outre, nous avons prévu de l'espace pour des commerces, des restaurants, des services de garde d'enfants et des professions libérales."

Un projet résolument vert

Les immeubles seront dotés de toits verts et d'infrastructures techniques intelligentes et respectueuses du climat (énergie géothermique pour le chauffage et la climatisation, réutilisation de l'eau de pluie, panneaux solaires, vitrages à haut rendement…) "Nous limitons le béton dans la mesure du possible, ajoute le chargé de projet. Nous conserverons, par exemple, l'ancien parking qui sera rénové en vue de réaliser une économie de plus de 1 500 tonnes de CO2. Et, grâce au parking souterrain de deux étages, nous maintenons également le site sans voiture."

Journée d’information

La démolition des immenses immeubles de bureaux actuels pourrait commencer en 2024, estime ION. Qui ajoute que, si tout se passe comme prévu, les premiers habitants de Wol U pourraient emménager dans leurs nouveaux logements dès 2026. Dans l’intervalle, la commercialisation des appartements a été lancée, à partir de 275 000 euros hors frais. Les ventes ont commencé, se réjouit ION.

Afin de faire toute la lumière sur son projet, le développeur organise une journée de présentation le samedi 7 octobre sur le site même du projet Wol U. Futurs résidents et investisseurs rencontreront l’équipe de développement qui expliquera plus en détail l’agencement des sept bâtiments, le paysage du parc et l’offre de logements.