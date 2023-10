Pourquoi les Allemands sont toujours les premiers investisseurs étrangers sur le marché des bureaux bruxellois

Certains ont parlé d'une vague allemande, comme il y a eu une "vague" britannique (1969-1974), une vague scandinave (1988-1992) ou encore une vague irlandaise (2000-2010). Pour les experts du conseiller en immobilier professionnel JLL, le terme est mal choisi. "Il n'y a pas eu de 'vague' allemande pour la simple et bonne raison que, depuis la fin des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, la présence des investisseurs allemands sur le marché belge est une constante,indique Adrian Glatt, Head of Capital Markets chez JLL Belux.Ils n'ont jamais été le facteur dominant mais ont toujours été présents, signant, en moyenne, entre 10 et 20 % du volume d'investissement annuel total, jusqu'à 30 % certaines années fastes."

Les Grands Prés montois. ©Nathalie Van Eygen

"Si le graphique reprenant leur part dans le volume investi à Bruxelles présente des pics et des creux, c'est parfois dû à une très grosse acquisition, mais surtout à la volatilité du marché, ajoute Pierre-Paul Verelst, Head of Research au sein de JLL Belux. Dans un marché en crise - comme cela a été le cas en 2010-2012, avec la crise de la dette dans la zone euro, et comme c'est le cas cette année -, les étrangers se replient sur leur propre marché. Où l'on voit la proportion d'étrangers chuter au profit des nationaux."

Stratégie "Core"

En termes de nationalité, le facteur dominant en Belgique est et reste belge, représentant entre 50 et 70 % du volume investi. "Par contre, reprend Pierre-Paul Verelst, sauf exception, tout au long des vingt dernières années, les Allemands sont restés les premiers investisseurs étrangers sur le marché des bureaux bruxellois. Devant tantôt les Français, tantôt les Irlandais, les Scandinaves, les Britanniques, les Espagnols, les Sud-Coréens…"

Le Spectrum. ©Jaspers & Eyers Architects

Contrairement à d'autres nationalités, dans le cas des Allemands, on parle bien des bureaux à Bruxelles. Et la précision est importante. En effet, ce qui les intéresse c'est, bien sûr, Bruxelles, "proche, stable, internationale", commente Adrian Glatt, mais ni plus ni moins - et même plutôt moins que plus - que Paris, Londres, Amsterdam ou Madrid. "Le marché belge n'est pas le premier choix sur leur radar", insiste-t-il. Par contre, ce qu'ils visent, ce sont les bureaux "core", "modernes, bien situés et bien loués. Des actifs sans risque, loués à des occupants de premier ordre et offrant des revenus à long terme, ou avec un risque limité". C'est ainsi que parmi les plus grandes opérations (plus de 15 000 m²) conclues depuis 2000, ils ont entre autres acquis la même année l'immeuble Boréal loué à Proximus ou, plus récemment, The One en 2018 et le Commerce 46 en 2021, tous deux occupés par la Commission européenne. Sans oublier, dans un registre d'occupation plus belge, l'Iris Tower en 2020 et l'Astro Tower en 2021, qui allaient accueillir respectivement la Région de Bruxelles-Capitale et Actiris.

Des institutionnels en tête

Soit des opérations de grande taille (de 15 000 à plus de 40 000 m² de superficie) pour lesquelles ils ont déboursé plusieurs dizaines de millions d'euros (jusqu'à 250 millions). L'Allemagne est, en effet, un marché énorme qui peut sans problème contenter les petits fonds de pension, les riches privés et autres family offices. Mais pas les institutionnels. Ce sont donc eux - et leurs gros moyens - qui passent la frontière. "Avec, d'une part, des fonds ouverts tels Deka Immobilien Investment, Union Investment (ex-Difa) ou encore Commerzbank Invest, qui, à l'instar des sociétés immobilières réglementées (SIR) belges, récoltent l'argent privé et l'épargne des particuliers, indique encore Adrian Glatt. Et d'autre part, des managers de fonds, comme Real IS, KGAL ou Allianz, qui représentent l'equity des fonds de pension, des assureurs…"

Le Platinum. ©Archi 2000

"Dans leur domaine de prédilection, les institutionnels allemands ont une énorme expérience et une longueur d'avance, ajoute le responsable des Capital Markets de JLL Belux. Et des caractéristiques similaires en termes de méthodologie, de paramètres, de façon de penser…" Qu'ils exigent de leurs équipes locales. Car, au fil des années, nombre d'entre eux ont, en effet, acquis une véritable masse critique en Belgique, nécessitant une présence sur place pour gérer leur portefeuille.

Retail et logistique ont moins la cote

Si l’on voit les Allemands investir abondamment dans le secteur du bureau "core", ils sont plus timides dans le segment du "core +" (des immeubles pour partie vides ou nécessitant quelques travaux mais en prenant des risques calculés), et, sauf exception, inexistants dans le "value-added" (des immeubles pour lesquels il est possible de créer de la valeur ajoutée via une gestion dynamique, une rénovation, voire une réhabilitation).

©IPM Graphics

On les voit aussi moins dans le retail, notamment du fait d’une législation belge sur le bail commercial qui n’impose pas automatiquement une longue durée. Plus exactement, on ne les voit quasiment jamais dans les magasins de centres-villes, pas plus que dans les magasins de périphérie, qui sont dominés par des acteurs belges (des privés, des groupes familiaux comme GH Group, des SIR comme Retail Estates…) mais un peu plus dans les shoppings centers. Ce sont des Allemands qui sont propriétaires du centre commercial des Grands Prés à Mons (Union Investment), de K in Kortijk (Union Investment également), du shopping Feest-en Kultuurpaleis à Ostende (Union Investment encore) ou du retail park des Dauphins à Mouscron (Deka).

©IPM Graphics

Leur absence dans la logistique est par contre notoire. "Moins par choix que par… contrariété, sourit Adrian Glatt. Leur intérêt est bien réel mais le marché belge est tellement fermé, avec des investisseurs comme WDP ou Montea, et des promoteurs comme VGP, qu'il leur est impossible d'y mettre un pied."

Un intérêt nouveau pour le résidentiel

"Par contre, on les voit aujourd'hui clairement s'intéresser au 'multifamily residential'", indique encore Adrian Glatt, citant l'acquisition, l'an dernier, par le Munichois Patrizia, du projet Viridis (115 appartements) situé dans le quartier Reyers, plus exactement dans le MediaPark, à l'arrière des immeubles RTBF/VRT. "C'est une classe d'actifs que les institutionnels allemands connaissent très bien pour en être largement propriétaires en Allemagne. Mais, en Belgique, ce type de produits manque."

Ce qui ne veut pas dire que les courtiers, promoteurs et développeurs belges qui font cette semaine le déplacement à Munich n’ont rien à leur proposer.

Ces bâtiments iconiques belges dans le portefeuille des Allemands

Dans la liste, livrée par JLL Belux, des douze principales transactions en termes de taille, de prix ou encore de symbolique des vingt dernières années signées par des investisseurs allemands en terres belges et bruxelloises figurent, sans véritable surprise, dix immeubles de bureaux. Les deux autres deals concernent des shoppings centers.

C’est d’ailleurs par une tour, plus marquante dans le paysage urbain qu’un immeuble, qu’ils ont montré leurs prétentions sur l’immobilier bruxellois : la tour Boréal, dans le quartier Nord (34 000 m², 110 millions d’euros), acquise en 2000 par Despa Immobilien devenu Deka. Mais ce n’est pas la seule tour inscrite dans leur portefeuille. Il y a aussi The One (2018), la tour Louise (2021), l’Iris Tower (2020) et la Tour Astro (2021). De The One, développée par Atenor (29 500 m², vendue 150 millions d’euros à l’époque), JLL précise qu’elle est “sise au cœur du quartier Européen, louée à long terme à la Commission Européenne et que son propriétaire est le fonds allemand Deka”. De la Tour Astro, dans le quartier Nord (33 600 m², 240 millions d’euros), le courtier ajoute le commentaire suivant : “D’un investisseur allemand à un autre. Patrizia a vendu, en 2021, la Tour Astro à son compatriote Union Investment. L’immeuble est loué à long terme à Actiris”.

Du côté des immeubles plus classiques – encore que ce terme n’est pas probant pour certains –, JLL pointe entre autres le Spectrum (15 600 m², 104 millions d’euros). “Ce redéveloppement de Ghelamco à l’architecture audacieuse – notamment sa forme caractéristique en “fer à repasser”, NdlR – est loué à une quinzaine d’occupants. Il figure dans le portefeuille de Deka depuis 2019.” De même que le Platinum (23 700 m², 143 millions d’euros), dont il rappelle que “cet immeuble emblématique de l’avenue Louise, loué à des noms prestigieux tels que Louis Vuitton et Edmond de Rothschild Europe, est propriété de Real IS depuis 2020”.

En matière de retail, JLL relève deux grandes transactions de shopping, avec pour particularité qu’à quelques années de distance, elles ont réuni le même développeur – Forum Invest – et le même investisseur – Union Investment. Il s’agit des Grands Prés montois (35 970 m², acquis en 2004), “une des plus importantes transactions en shopping centers en Belgique, actuellement valorisés plus de 240 millions d’euros” et du K in Kortrijk courtraisien (33 000 m², acquis en 2009).