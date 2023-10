Colliers mise sur la gestion immobilière : "Nous allons peut-être à contre-courant de nos concurrents"

C'est dans les assurances que cette juriste de formation (KULeuven) a démarré sa carrière. "Après la naissance de ma fille, je me suis réorientée car le métier ne me passionnait pas. Par contre, l'immobilier m'a toujours intéressée." Elle est engagée au sein du service Property Management de Home Invest Belgium. "Ce que j'ai tout de suite apprécié, c'est la variété des tâches", raconte celle qui demeure six ans dans le giron de la société immobilière réglementée versée dans le résidentiel avant de rejoindre le conseiller en immobilier professionnel JLL et de passer "du côté des intermédiaires". Après un an, elle entre dans le pôle Property Management du conseiller CBRE. "J'alliais le volet gestion qui me plaisait beaucoup à l'environnement d'un intermédiaire." Trois ans plus tard, Anja Hemeleers ne résiste pas à l'offre de Colliers. "Celle-ci répondait à mes ambitions. Je prenais la tête d'un département dans lequel l'entreprise avait envie de grandir."

"Dès le départ, lorsque nous avons lancé Belsquare, nous avions le souhait de proposer ce type de service. Nous avons pu le faire grâce à la fusion [en décembre 2022, NdlR] avec Colliers. Il nous manquait alors juste un capitaine", souligne David Vermeesch, Managing Partner de Colliers Belgium. Le département Property Management, qui compte sept personnes, est amené à grandir. "Nous allons peut-être à contre-courant de nos concurrents qui, au vu des marges assez faibles, se défont de ce service. Mais nous pensons qu'il est à la base de notre métier car il nous permet d'être en contact direct avec les locataires et les propriétaires. Mais aussi de promouvoir nos autres services : monitoring de la qualité des immeubles, recherche de locataire… ajoute David Vermeesch. C'est également pour répondre à la demande du groupe qui souhaite augmenter ses revenus fixes que Colliers Belgium développe cette offre."

Garder l’équilibre

La première mission d'Anja Hemeleers sera de structurer l'équipe, qui se compose de profils variés. Derrière les deux Property Managers, il y a une pluralité de professionnels : comptable, juriste, technicien… "Nous avons besoin de profils qui ne sont pas faciles à trouver. Il faut être capable de garder l'équilibre entre les intérêts des propriétaires, des locataires, des intervenants… L'équipe doit aussi être bien structurée pour que ses membres n'aient pas l'impression d'être en permanence des pompiers qui tentent d'éteindre un incendie, risquant ainsi le burn-out. Car il est clair que lorsqu'on nous appelle, c'est presque toujours parce que quelque chose ne va pas", remarque Anja Hemeleers. Colliers Belgium compte par ailleurs étendre ses activités de gestion au semi-industriel et à la logistique dans un premier temps, et puis à d'autres segments du marché comme les maisons de repos, les hôtels… Et ce, alors que le groupe est surtout présent dans les bureaux pour l'instant. "Cela nécessite l'arrivée de nouveaux profils."

Le service a évolué pour répondre aux tendances du marché. Les entreprises recherchent des espaces de bureaux plus petits mais de meilleure qualité et plus verts. Les locataires sont sensibles à cet aspect environnemental pour des questions économiques également. "Ils veulent, par exemple, connaître leurs consommations. Leur donner cette information prenait du temps auparavant. Aujourd'hui, nous pouvons l'automatiser, explique Anja Hemeleers. Nous sommes surtout en contact avec des propriétaires qui ont des bâtiments qui ne sont pas si vieux que cela mais où les performances énergétiques ne sont plus aux normes. Ils nous demandent ce qu'il convient de faire. Nous connaissons bien ces immeubles et sommes bien placés pour trouver les meilleures solutions pour conserver la valeur de ces biens. C'est un nouveau défi passionnant qui valorise notre métier."