Un hôtel de luxe dans une Lune artificielle : un nouveau projet XXL à Dubaï

Les Émirats arabes unis sont des habitués des projets gigantesques. Le plus marquant est très certainement le Burj Khalifa, le plus grand gratte-ciel du monde avec ses 828 mètres, ouvert en 2010. Il y a aussi le Dubaï Mall, l’un des plus grands centres commerciaux du monde avec sa station de ski à l’intérieur du bâtiment.