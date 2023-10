Les prix dans le quartier Brugmann se stabilise mais "en plus de votre achat, vous en aurez certainement pour 300 000 euros de travaux"

Construit à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec un mélange d’immeubles haussmanniens et d’hôtels de maître de style éclectiques aux touches Art Nouveau et Art Déco, le quartier englobe l’avenue Lepoutre, les rues Darwin et Franz Merjay notamment. Autant d’artères où l’on flâne avec le nez en l’air quand on apprécie l’architecture ou le nez à hauteur d’homme quand on aime les belles boutiques de mode, de design et les galeries d’art de qualité.

Le quartier Brugmann a su conserver une élégance très prisée par une clientèle étrangère. ©Jean Bernard

Nombre de transactions en baisse

Ces immeubles prestigieux ont un prix, comme le souligne le notaire Jean Martroye de Joly. "Celui-ci reste stable depuis quelques années mais il avoisine les 6 000 à 8 000 euros le mètre carré. Autant dire que peu de Bruxellois sont en mesure de payer de tels montants. Si vous vous installez en terrasse, vous entendrez parler principalement anglais ou français avec l'accent pointu de Paris. C'est vraiment un quartier qui n'a jamais connu de creux ou de crise depuis sa création, voici environ un siècle et demi."

Cependant, le notaire apporte quelques bémols quand il s'agit d'évoquer l'avenir proche de ce quartier. "Je manque encore de recul par rapport à ce que j'avance mais ces splendides immeubles résidentiels de standing, souvent des maisons unifamiliales impossibles à diviser en appartements, constituent autant de biens très difficiles à vendre car quasiment impayables. Certes, je constate que les prix de l'immobilier y connaissent une certaine stabilité depuis la folie de la période du Covid, mais le nombre de transactions immobilières pour ce type de biens, qui comprennent souvent un jardin en intérieur d'îlot, est aussi en chute. En revanche, ce qui reste toujours prisé et convoité du côté de Brugmann, ce sont les boxes de garage. Voici dix ou quinze ans, ils se vendaient déjà quelque 80 000 euros. On se situe désormais dans une fourchette entre 100 000 et 120 000 euros. Cela reste bien sûr deux fois moins cher qu'un garage 'place M'as-tu-vu', à Knokke mais, pour Bruxelles, c'est vraiment énorme."

Si le notaire n'a pas eu récemment de transaction dans le quartier Brugmann, il prend l'exemple au Châtelain voisin, où une maison à vendre est partie à 800 000 euros. "Mais tout était à refaire. C'est aussi le cas à Brugmann où les immeubles accusent tous le poids des ans. Dites-vous qu'en plus de votre achat, vous en aurez certainement pour 300 000 euros de travaux. Lors des ventes publiques, on observe que les candidats hésitent à acheter de tels biens, malgré les aides à la rénovation qui peuvent exister. Sans oublier que, même si l'appartement ou l'immeuble que vous achetez dans ce quartier est en assez bon état, vous aurez toujours à vous mettre en conformité avec les normes énergétiques en vigueur en matière de PEB."

Les coûts de rénovation se sont aussi envolés et pour beaucoup, deviennent impayables. "Cela joue un peu moins car les employés ont vu leur salaire être indexé dans la même proportion, remarque Me Martroye de Joly. Et on constate que beaucoup de propriétaires du quartier sont des fonctionnaires européens et des employés de haut rang mais il n'empêche qu'à l'achat, il faut se rappeler qu'une somme conséquente devra être consacrée à la mise en conformité du bien."

Le notaire le répète, "on observe un certain tassement, une stabilité des prix de l'immobilier dans le quartier mais il se pourrait même qu'on assiste prochainement à une diminution si le nombre de biens ne trouvant pas rapidement acquéreur venait à augmenter. Reste que, pour le moment, je manque de recul pour le confirmer."

La salle paroissiale du Fanal est en rénovation jusqu’en décembre 2024. À sa gauche, l’immeuble abritant une galerie d’art est l’un des plus récents d’un quartier par ailleurs très homogène. ©Jean Bernard

En se baladant dans le quartier, on aperçoit peu de biens à vendre et quelques-uns sont en rénovation, à commencer par la salle paroissiale Le Fanal, fermée jusqu’en décembre 2024. C’est tout à côté, toujours rue Joseph Stallaert, qu’un immeuble vient d’être construit, qui accueille désormais une galerie d’art ouverte et tenue par la psychologue Stéphanie Jaax.