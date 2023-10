Comment les bons d’état font baisser les prix de l’immobilier

“Quantité de personnes qui auraient pu investir dans la brique se sont retirées de ce marché un peu tendu, confirme Renaud Grégoire, porte-parole de Fednot. L’immobilier n’est plus le refuge, l’option qu’il était.” D’autant que les appartements neufs que certains de ces investisseurs avaient pour habitude de cibler ces dernières années ont manqué sur le marché. Sur l’ensemble des appartements vendus cette année en Belgique entre janvier et septembre, 14,3 % seulement étaient des appartements neufs. “Il s’agit du plus petit pourcentage enregistré au cours des cinq dernières années. En 2018, leur part était encore de 22,7 %”, détaille le notaire.

Baisse de l’activité attendue…

Si l’activité chute globalement, elle ne baisse pas de manière homogène. En Flandre, le recul est plus important : -5 % de transactions sur les neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2022. “On peut y voir un retour de flamme normal après une année 2022 plus rythmée au nord du pays, poursuit Renaud Grégoire, mais surtout l’impact de la décision de la Flandre de contraindre légalement l’amélioration du PEB dans des délais précis après la signature de l’acte d’achat. Ceci alors que les deux autres Régions ont plutôt opté pour un accompagnement ou pour des avantages fiscaux.” À Bruxelles, l’activité baisse de 1,7 %. En Wallonie, elle se maintient à un tout petit 0,1 %, cachant néanmoins une chute de 6,3 % en province de Luxembourg.

À nouveau, il s’agit d’un retour de balancier : durant les années 2021 et 2022, cette province a fait montre d’une ardeur assez inexplicable, du fait d’un concours de circonstances englobant le télétravail, l’augmentation des achats de secondes résidences et la proximité du Grand-Duché.

… suivie d’une baisse des prix inédite

Ce recul de l’activité tire tout naturellement les prix vers le bas. “Il ne s’agit pas d’un cataclysme, plutôt d’un retour légitime à une situation plus tenable pour ceux qui veulent acheter un bien”, rassure le notaire. “Les prix vont continuer à être orientés à la baisse jusqu’au printemps prochain”, prédit-il d’ailleurs, sans pour autant se montrer inquiet.

Il n’empêche, la baisse est bien réelle et inédite. Ainsi, le prix moyen d’une maison en Brabant wallon a baissé de 1,5 % à 411 725 euros. Cela n’empêche pas la jeune province de rester la plus chère de Wallonie et la troisième plus chère du royaume après Bruxelles et le Brabant flamand, mais c’est néanmoins un signe. Signe qui est encore plus probant à Bruxelles où les notaires observent pour la première fois une baisse des prix des maisons (-3,6 % à 556 100 euros) sur un horizon de cinq ans.

Ceci sans tenir compte de l’inflation. En Flandre, comme dans les autres provinces wallonnes, les prix moyens accusent une nouvelle mais légère hausse, de +0,5 % dans celle de Namur à +2,7 % dans celle de Liège. Sur le front des appartements, par contre, “faisant davantage l’objet d’acquisitions par des personnes plus âgées ou ayant plus de moyens financiers”, les prix sont globalement encore haussiers : +2,9 % à l’échelle du pays, soit 3 000 euros de plus par rapport à 2022.