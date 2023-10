Immobilier: le marché se maintient en Wallonie mais diminue à Bruxelles et en Flandre

Par province, le Hainaut a enregistré la plus forte croissance en un an (+3,3% par rapport aux trois premiers trimestres de 2022), devant Namur (+1,9%) et le Brabant Wallon (+1,5%). Liège a enregistré une baisse de 1,7%, contre -6,3% dans la province du Luxembourg.

En moyenne, le prix d'une maison en Belgique s'élevait à 321.993 euros (+0,9%) lors des neuf premiers mois de l'année, et celui d'un appartement à 267.848 euros (+2,9%).

"Cela fait maintenant plusieurs mois que le marché se stabilise", analyse Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be. "Le nombre de transactions diminue et les biens se vendent sensiblement moins vite. L'incertitude qui plane autour des taux d'intérêts hypothécaires est certainement la principale cause de ce refroidissement du marché."

Le baromètre remarque par ailleurs une baisse de la part des jeunes acheteurs, âgés de 30 ans ou moins. Ils représentaient 29% lors des neuf premiers mois de l'année, contre 30,3% en 2022. Leur part est la plus faible à Bruxelles (22,2%).