Le Canal à Bruxelles va changer de visage: un projet "destiné aux véritables citadins"

Ancré sur le quai du Hainaut, Depot est "destiné aux véritables citadins, ceux qui apprécient le dynamisme de la ville." "Vivre à Depot, c'est véritablement vivre la ville", annonce Hans Vereycken, directeur général de Hoome, qui précise : "Le quartier Dansaert est à deux pas."

Avec Depot, le promoteur malinois mise sur une "urbanisation intelligente" de 122 logements au total. Au programme : des studios duplex (à partir de 265 000 euros hors TVA), des appartements d'une chambre, de deux chambres (à partir de 370 000 euros hors TVA), de trois chambres (à partir de 590 000 euros hors TVA) et des penthouses.

Un jardin collectif est prévu au croisement entre la rue de Mariniers et la rue du Cheval Noir, qui deviendra piétonne. C’est sur ce jardin que les façades arrières d’un des blocs auront vue, avec notamment des studios duplex au rez-de-chaussée et des appartements d’une chambre s’étendant sur sept mètres de façade. ©Hoome

Trois blocs

Le projet, réalisé en collaboration avec les architectes de Polo-Platform et Low Architecten, comprendra trois blocs. Le principal (71 unités) occupera la place d’un entrepôt dont la démolition devrait débuter bientôt.

"C'était, à l'origine, un magasin de matériaux de construction. Ceux-ci étaient amenés par bateau, raconte Steven Nysten, administrateur délégué de Hoome. Il s'y vendait notamment des briques glaçurées qu'on retrouve beaucoup à Bruxelles dans les constructions datant des années 1920 (la glaçure étant un enduit vitrifiable posé à la surface d'une céramique afin de la durcir, de la rendre imperméable ou de la décorer, NDLR)." Dans les années 1990, les lieux ont été achetés par l'entrepreneur Olivier Depoortere pour y installer le magasin de meubles et décoration Dépôt Design. "Il a cédé son fonds de commerce à un repreneur qui a déménagé le site vers Tour&Taxis. L'entrepôt a ensuite été occupé provisoirement par la start-up spécialisée dans les vélos électriques Cowboy. Nous avons collaboré pour réhabiliter le site."

La démolition de l'entrepôt s'avère compliquée car le promoteur a décidé de garder deux grues de déchargement. "Elles font partie de notre patrimoine industriel. Tout comme la façade qu'on maintiendra dans un bâtiment situé à côté et que nous avons racheté à la commune de Molenbeek", détaille Steven Nysten. Un troisième bloc sera construit sur une parcelle à l'arrière.

Offrir plus d’espace

Le promoteur se propose de "réinventer la disposition des appartements pour offrir plus d'espace de vie aux résidents." "Une des grues que nous préservons est posée sur un socle. À gauche et droite de cette grue, nous avons prévu deux volumes résidentiels avec de nombreux appartements de coin qui offrent des perspectives intéressantes. Dans le socle, on prévoit des surfaces commerciales mais aussi, grâce à une hauteur de cinq mètres, des studios duplex. C'est une typologie de biens qu'on ne trouve pas tellement à Bruxelles", remarque Steven Nysten.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean aménagera une placette sur un terrain formé par un bout de la rue du Cheval Noir et par des parcelles cédées par Hoome. ©Hoome

À l'arrière, sur la rue du Cheval noir, Hoome proposera des appartements de deux et trois chambres sur les coins et des appartements d'une chambre pour le reste. "Ces appartements mono-orientés bénéficient d'une largeur de plus de sept mètres avec beaucoup de lumière et une grande terrasse de quinze mètres."

Modèle de durabilité

Depot vise également à être un modèle de logement durable en ville. C’est pourquoi le développeur investit pour obtenir un certificat PEB avec un label A pour les appartements : ventilation avec récupération de chaleur, chauffage avec pompes à air et à chaleur, panneaux solaires…

"Nous avons aussi une ambition architecturale. La plupart des promoteurs optent pour un isolement avec un crépi par-dessus. Nous avons cherché quelque chose de plus original et plus durable et avons choisi la brique, indique Steven Nysten. Nous travaillons, en outre, avec une double façade ; ce qui permet d'avoir des terrasses ouvertes mais couvertes. C'est essentiel pour éviter la surchauffe alors que le réchauffement climatique s'accélère."