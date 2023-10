Louvain-la-Neuve : est-ce le moment idéal pour “régénérer" la ville universitaire ?

À lire aussi

Super-Positions présente un triptyque : un palimpseste, un capriccio et un kaléidoscope.

Le Palimpseste (un manuscrit constitué d’un parchemin utilisé dont on a fait disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire à nouveau) est une carte qui représente “une tentative de lecture non seulement de l’histoire de la construction de la ville mais, aussi et surtout, de son appropriation, à savoir de la destruction et de la transformation du milieu sur lequel cette ville s’est construite.”

Le Capriccio, une fantaisie architecturale, offre une vision idéale de la ville. Le rêve de Louvain-la-Neuve a été présenté pour la première fois en 1997 sous la forme d’une peinture murale destinée à la maison de Michel Woitrin, concepteur de la ville. “Il montre ici ce que pourrait être Louvain-la-Neuve au 21e siècle”, précise Audrey Contesse. “Nous sommes partis de la dalle qui s’est développée afin de retranscrire les origines et voir comment on pourrait faire vivre la ville pour les générations futures”, intervient Giulia Marino, professeure à l’UCLouvain, en charge de la recherche.

Un Capriccio, rêve de Louvain-la-Neuve. ©False Mirror Office

Pour le Kaléidoscope, quatre bâtiments ont été retenus, des “bâtiments remarquables qui incarnent les valeurs de la ville nouvelle rêvée par Michel Woitrin et ses architectes, et révélateurs de stratégies de réappropriation”, indique Giulia Marino. Ces quatre bâtiments sont les Halles Universitaires (”l’image de l’université”), l’ancienne bibliothèque des Sciences devenue le Musée L (”et donc restitué à la communauté), les bâtiments Sciences 14-15 et l’église Saint-François d’Assise. Les trois premiers ont déjà été rénovés, avec, selon les cas, le remplacement des châssis, le démontage des façades, l’isolation par l’intérieur… “Louvain-la-Neuve a la particularité d’être construite avec une palette de matériaux très restreinte : la brique et le béton. Cela donne une belle unité et une identité mais ne simplifie pas les interventions”, conclut l’experte.