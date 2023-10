Seraing : la commercialisation des logements de Gastronomia est lancée

Le projet de reconversion des anciennes halles Cockerill jouit d'une excellente situation dans le centre de Seraing, proche de toutes les facilités. ©Symétrie

Pour rappel, alors que la Spaque (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement) a assaini les sols pollués du site, le projet a été confié au consortium privé formé par les promoteurs Thomas&Piron, Gehlen Immo et Dyls, qui bénéficie d’un subside régional et de fonds Feder pour un total de 9,3 millions d’euros. Une enveloppe obtenue par la Ville de Seraing pour la rénovation des halles et la création d’un parking.

Le projet Gastronomia, conçu selon le concept du "food hall" bien connu des pays anglo-saxons, prendra place dans les anciennes halles construites par John Cockerill à son arrivée à Seraing en 1817. "On y trouvera des échoppes de plusieurs métiers de bouche, à savoir trois espaces de 120 à 180 m² qui seront mis en location, ainsi qu'un food market de près de 400 m²", explique François-Xavier Eloy, directeur de projet au sein de Gastronomia Vision, du nom du consortium. Au milieu de la halle dite "des Saveurs", "un espace polyvalent pourra accueillir des événements (expositions, concerts…) ou étendre l'espace du food market."

La halle rénovée fera la part belle à un food market de 400 m2 et à des échoppes de bouche. ©Symétrie

Alors que le chantier de reconversion des halles a démarré en septembre 2022, "il sera achevé dans les temps d'ici la fin d'année 2023", assure le directeur de projet. Autrement dit, "la rénovation lourde et le gros œuvre des halles, ainsi que le parking en rez-de-chaussée seront terminés", se félicite le consortium qui reçoit déjà des marques d'intérêt de la part de commerçants.

La façade historique patrimoniale, rue Jean Potier, est conservée et rénovée. "Nous venons de terminer le sablage", précise François-Xavier Eloy. De quoi lui rendre son éclat d'antan. L'impressionnante charpente d'acier dont le faîte culmine à 28 mètres offrira un cadre d'exception à la halle qui sera inaugurée dans le courant de l'année 2024.

La façade historique patrimoniale, rue Jean Potier, est conservée et rénovée. Elle vient d'être sablée. ©Symétrie

93 logements dans trois résidences

À côté de la halle des Saveurs, rue Cockerill, trois immeubles à appartements sont en train de sortir de terre. "Nous avons commencé la construction des immeubles A1 et A2 dans lesquels on retrouvera au total 54 appartements d'une, deux et trois chambres (dont huit studios), ainsi que deux espaces de bureaux et deux surfaces commerciales en rez-de-chaussée." Le prix des logements varie de 139 000 à 335 000 euros selon la superficie (de 45,4 m² pour un studio à 81,4 m² pour un appartement de trois chambres), avec terrasse ou balcon. "Nous avons commencé la commercialisation après les vacances d'été. Il s'agit d'une vente sur plans pour du logement neuf au PEB standard", indique le directeur de projet. Dix biens sont d'ores et déjà vendus. "La volonté était de proposer du logement de qualité à un prix accessible malgré l'augmentation du coût de la construction." Une allée principale permettra de rejoindre la halle. "Il y aura 180 places de parking et un grand local vélos."

Trois immeubles à appartements sont en train de sortir de terre, qui abriteront 93 logements au total. ©Symétrie

Les bâtiments A1 et A2 seront livrés fin d'année 2024, "voire début 2025." Ce n’est qu’une fois l’ensemble des logements vendus que le consortium entamera la construction du bâtiment B1 appelé à accueillir dix-huit appartements d’une chambre, dix-neuf appartements de deux chambres, un d’une chambre, un studio et deux commerces en pied d’immeuble.

À noter que l’ensemble dispose d’une situation idéale en cœur de ville, à proximité de toutes facilités (trains, bus, parcs, écoles et le futur tram).

La vente des logements a débuté après l'été. Dix appartements ont d'ores et déjà trouvé preneurs. ©Symétrie

Un cinéma

Enfin, juste à côté de la halle, un pôle loisirs et un cinéma compléteront le projet Gastronomia aux anciens Ateliers de la Meuse. Le groupe Gehlen qui les porte n'est pas sans expérience puisqu'il a déjà développé un tel pôle sur le site Intermills à Malmedy, racheté en 2011. Le dossier pour Seraing est en phase de finalisation. Le futur cinéma comptera huit salles de projection. Quant au pôle loisirs, il "mettra à l'honneur de nombreuses activités sportives et de détente, dans un esprit intergénérationnel", indique Gehlen Group, qui évoque "des salles de yoga ou de Crossfit et des activités de loisir indoor." La demande de permis sera déposée d'ici la fin de l'année 2023.