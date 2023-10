ImmoPass : des audits pour éviter des travaux de rénovation inutiles et économiser de 50 à 80 % d’énergie

Rapport détaillé et simplifié

Concrètement, un architecte avec une formation énergétique se rend dans votre logement, en fait le tour et prodigue, lors d’une discussion, des premiers conseils personnalisés et précis. Vous recevez ensuite un rapport détaillé sur les actions à mener en matière d’enveloppe du bâtiment (isolation des murs, plafonds et sols), chauffage, production d’eau chaude sanitaire, ventilation et énergies renouvelables (installation de panneaux solaires…). Le rapport contient également un chiffrage de ces travaux, qui tient compte des primes régionales à la rénovation.

”Tous les architectes sont capables de faire des audits énergétiques, mais chez ImmoPass, nous avons rendu le processus plus efficace, et grandement simplifié le contenu du rapport final pour une meilleure compréhension du client, explique Pierre-Louis Firre. Le premier avantage financier d’un audit énergétique est indirect. Il permet d’économiser plusieurs dizaines de milliers d’euros en évitant des travaux inutiles et peu durables, car notre avis est transparent et neutre. Nous visons de conseiller les bons travaux, avec le meilleur retour sur investissement. Si vous allez directement chez un entrepreneur, il pourra être davantage biaisé dans ses devis car son but est de vendre.”

D’après ImmoPass, l’audit énergétique suivi des travaux de rénovation appropriés permettraient de réaliser entre 50 et 80 % d’économie d’énergie, soit un gain “de 1 000 à 2 500 euros par an pour une maison standard”.

De 499 à 1189 euros

Des recommandations qui valent de l’or donc, mais à quel prix ? Le tarif de l’audit énergétique d’ImmoPass dépend de la région puisque toutes ne proposent pas les mêmes primes à la rénovation. Si vous résidez en Wallonie, un audit énergétique vous coûtera 1189 euros dont 380 euros de primes. À Bruxelles, c’est beaucoup moins : 649 euros dont 400 euros de primes. Enfin en Flandre, il n’y a aucune aide mais le tarif de l’audit est un peu moins élevé à 499 euros.

À noter que l’audit technique avant achat, dont ImmoPass était “le pionnier en Belgique à sa création en 2018”, est lui facturé 499 euros.

Forte de sept salariés entre le siège à Bruxelles et les bureaux d’exploitation à Louvain-la-Neuve, ImmoPass collabore avec une quarantaine d’experts et architectes auditeurs. La jeune pousse double chaque année le nombre d’audits réalisés et affiche une croissance de 80 % par an depuis sa création.

Depuis quelques mois, la start-up est en partenariat avec ImmoWeb, afin de toucher un maximum de propriétaires et de futurs acquéreurs.