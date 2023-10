Melvin Lecoq (Accès Habitat) : "En plus d'être luxueux, les appartements seront durables et intelligents"

Direction le Canada

Enfant, à neuf ans, il s'installe au Canada avec sa famille. À dix-sept ans, il entreprend des études de Sciences économiques et de Mathématiques à l'Université de Montréal (bachelier) avant de boucler un master en Finances à HEC Montréal. "J'ai aussi obtenu une spécialisation en planification financière, ajoute-t-il. Le monde économique m'animait." Un beau bagage pour celui qui signera un parcours académique sans faute tout en prêtant main-forte dans les établissements horeca de ses parents.

"Pendant mes études, j'ai fait mes premiers pas dans le secteur", se souvient Melvin Lecoq. De la plonge au service en salle, il passe par tous les postes, jusqu'à la gérance complète d'un établissement et l'entrée dans l'actionnariat du groupe familial (20 %). Il n'a alors que dix-neuf ans. "Je connaissais le fonctionnement des établissements et je devais optimiser les affaires familiales en diminuant les coûts sans pour autant perdre en qualité. C'est là que j'ai développé ma force de persuasion auprès des fournisseurs."

Après la revente de l'entreprise familiale, Melvin Lecoq, âgé de 24 ans, rentre au pays et s'établit dans sa région d'origine avec une soif d'entreprendre. "Lors de vacances dans ma famille restée en Belgique, j'avais constaté qu'il y avait un potentiel pour créer du logement plus grand et plus abordable." Et ainsi rendre le logement plus accessible pour les primo-acquéreurs. Depuis toujours, "ce sont les challenges qui m'animent, construire et apporter de nouvelles idées."

Avec, dans ses bagages, des connaissances en management et en développement, il crée sa société de promotion immobilière Accès Habitat avec un objectif : offrir des appartements de standing, "plus grands, plus beaux mais dont l'achat reste abordable." Comment ? "Je réduis les marges pour être plus compétitif, j'optimise les espaces et je négocie les matériaux."

Plusieurs projets à son actif

En juin 2019, Melvin Lecoq porte un premier projet de dix appartements à Huy : la Résidence de la Montagne. "Au début, personne ne me prenait au sérieux; je n'avais aucune crédibilité auprès des institutions financières, des architectes…", confie le jeune entrepreneur.

En 2020, il acquiert un terrain en bord de Meuse, à Maizeret. Il y construit 31 appartements de haut standing : la résidence "Le Quintessence". Six mois avant l’achèvement des travaux, l’ensemble des appartements est vendu.

En juin 2023, il lance un nouveau projet de seize appartements à Andenne : Urbaneco. Leur particularité ? Ils disposent d'un bureau pour le télétravail, d'ascenseurs et de boîtes aux lettres connectés mais aussi de bornes électriques. "On propose également des vélos et trottinettes électriques partagés, une hauteur sous plafond supérieure à la norme, des espaces extérieurs", sans oublier des panneaux solaires, des pompes à chaleur, le chauffage par le sol… "Avec le Covid, on a vu qu'on ne pouvait plus construire comme avant", argue Melvin Lecoq. En ciblant de petites structures, "je peux être plus proactif, m'adapter à la réalité et changer les plans." En plus d'être luxueux, "les appartements seront durables et intelligents." Vendus à 75 %, ils seront livrés d'ici un an, le 1er novembre 2024.

Début 2024, un nouveau projet de 28 logements s'érigera à Meizeret pour être achevé d'ici l'été 2026. "Plusieurs appartements sont déjà vendus alors que la commercialisation n'a même pas encore commencé." À l'avenir, un projet de neuf appartements doit voir le jour à Andenne, "une ville très dynamique et porteuse d'emplois." Un projet est aussi en discussion sur la province de Liège. La volonté est de s’étendre dans les provinces de Namur et Liège.