En quoi l’immobilier de luxe a évolué au cours des dernières années

Certes, comme l'indiquent d'emblée Jean Houtart, administrateur délégué du réseau d'agences immobilières Les Viviers (Bruxelles, Brabant wallon, Namur, Rochefort), et Philippe Koelman, cofondateur de l'agence uccloise James Realty, alignant ensemble plus de cinquante ans d'expérience dans le haut et très haut de gamme, ce n'est pas parce que les prix moyens sont élevés que l'on peut parler d'immobilier de luxe. Il n'empêche, même si le lien est ténu, il n'est pas non plus négligeable. "Ce type de baromètre donne une idée, une tendance", "peut-être davantage dans les villes où il y a plus de points de comparaison", reconnaissent-ils.

Ces classements n’en dévoilent pas moins que le luxe d’hier n’est plus spécialement le luxe d’aujourd’hui : des nouvelles localisations ont émergé, les goûts ont changé, la demande a évolué.

À lire aussi

1. Quelques localisations récentes aux côtés des localisations historiques

En quarante ans, les statistiques évoquent une évolution en matière de localisation du luxe en Belgique. Mais cela tient davantage à des tendances macroéconomiques (exode urbain, retour en ville, mobilité, multiplication des vacances de courte durée, bulle Internet…) qu'à de réels déplacements géographiques de l'immobilier de luxe. "Certaines communes ont historiquement la cote et la gardent, confie Jean Houtart. Le sud de Bruxelles en est un bon exemple, le cœur du Brabant wallon entre Rixensart et Waterloo, aussi, tout comme les bords de Meuse à Namur. Mais je vois néanmoins aujourd'hui des communes davantage valorisées qu'avant. Ce fut le cas de Lasne il y a quelques années, qui a vu ses fermettes cernées par de plus grandes demeures. C'est aujourd'hui le cas de Watermael-Boitsfort où s'érigent de plus grandes villas et, surtout, des appartements haut de gamme. Oui, on pourrait presque dire que Watermael-Boitsfort est le Lasne de Bruxelles."

Une évolution que confirme Philippe Koelman, qui ajoute, dans la liste, "le déplacement de la brique de luxe du nord d'Anvers, lié à sa dépendance d'alors aux Néerlandais, vers le sud."

2. La superficie dans un esprit plus économe

Après la localisation, la superficie reste un des principaux critères du luxe : de grands salons de réception, des cuisines transformées en pièces à vivre, autant de salles d'eau que de chambres, etc. Mais moins qu'avant. "Les maisons à la James Bond de 1 500 à 2 000 m², fantastiques dans les années 1970, n'ont plus le même succès aujourd'hui", convient Philippe Koelman. "La notion de l'espace vital change, pointe Jean Houtart. La demande porte peut-être davantage sur des biens à taille humaine."

Les communes les plus chères ©IPM Graphics

Où l'on voit que le luxe tient aussi aux économies… d'énergie. "La clientèle du luxe a toujours réfléchi dans un esprit de dépenses inutiles et d'économie, relève l'expert de James Realty, mais plus encore aujourd'hui, sur fond de nouvelles technologies et de préoccupations écologiques." "Les systèmes de type géothermie, panneaux photovoltaïques, mini-éoliennes… sont vus comme un luxe, complète son homologue des Viviers. Il y a une fierté, voire un certain snobisme, à être propriétaire d'un bien peu énergivore."

3. L’isolement de plus en plus prisé

On l'a dit pour toutes les strates de l'immobilier : la crise sanitaire a incité les candidats à l'acquisition à privilégier les espaces extérieurs (jardins, cours, terrasses…). "Dans le luxe, l'environnement, le voisinage, l'isolement, le calme sont montés dans la liste des critères prépondérants, note Jean Houtart. Tout comme, dans un registre plus urbain, la vue. Une accentuation liée au Covid mais aussi à leur rareté." Qui touche les petits châteaux, les grandes propriétés, les penthouses… "Le luxe est dans le marché et hors marché", ajoute-t-il. "Ce n'est plus seulement une villa à Knokke mais aussi un spot discret, renchérit Philippe Koelman. Une chasse dans le Condroz, une maison de charme entourée de 200 hectares de terres agricoles, prairies et forêts…"

4. Pas d’évolution dans les types d’architecture

Le constat concernant l'architecture et l'état initial du bien n'est pas clairement établi. Comme partout ailleurs, on trouve, dans le luxe, des amateurs d'ancien et de neuf, de biens impeccablement rénovés, à rénover complètement ou à réaménager seulement. "Impossible de dire s'il y a un type de bien qui l'emporte sur un autre ou s'il y a eu une évolution en matière de goûts, invoque Philippe Koelman. L'intemporel, le fonctionnel sont peut-être davantage prisés, tout comme les matériaux nobles. Mais, globalement, dans l'offre, il y en a pour tous les goûts." "Les biens les plus difficiles à vendre sont ceux que je qualifierais 'd'entre deux', argue Jean Houtart. Pas vraiment récents - vingt-cinq à trente ans -, mais pas vraiment vieux. Où tout fonctionne mais qui n'est plus au goût du jour. Des biens qui n'ont pas un bon PEB, sans être des passoires énergétiques. Tout à fait habitables dans l'esprit du vendeur mais pas assez dans celui de l'acheteur." Avec un différentiel en termes de prétentions de prix. "Pour ce type de biens, il y a plus d'offres que de demandes", remarque-t-il.

À lire aussi

5. Un cycle de rotation bien plus court

Ce que le cofondateur de James Realty retient, lui qui a commencé sa carrière il y a trente ans chez Le Lion, c'est peut-être que le luxe s'achète désormais pour un temps plus court. "On n'achète plus pour quarante ans, assure-t-il. Il y a, dans le luxe, une rotation plus rapide qu'avant (tous les quinze-vingt ans). Du fait des aléas de la vie mais, surtout, d'une envie de changer. Cela se voit plus particulièrement dans les aménagements intérieurs dont la durée de vie s'avère de plus en plus courte. Les nouveaux acquéreurs ne se satisfont pas des choix des précédents. Quand bien même sont-ils tout à fait fonctionnels, ils refont tout, cuisine, salle de bains…"

6. Une demande de plus en plus étendue et… jeune

Si pas mal de choses ont changé sur le marché du luxe, l'évolution principale tient à l'explosion de la demande. "Dans un monde qui se globalise, se mondialise, suscitant fusions et acquisitions, un monde où les marchés se sont ouverts, accueillant toujours plus d'étrangers, un monde qui encense l'entrepreneuriat et les professions libérales, un monde qui regorge de nouveautés technologiques et numériques dans tous les domaines, portées par leur lot de start-up et scale-up, elles-mêmes supportées par des fonds de private equity, conclut Philippe Koelman, dans ce monde-là, on a vu apparaître ces vingt dernières années dans la brique de luxe quantité de nouveaux acquéreurs. Qui se sont ajoutés aux familles traditionnelles et aux héritiers de la Belgique industrielle, voire les ont remplacés quand ceux-ci sont partis en Suisse, à Monaco, à Londres. Ce volume supplémentaire fait en sorte que davantage de personnes ont aujourd'hui la capacité financière d'acquérir de belles choses." Et comparativement plus jeunes qu'avant, même si l'expert rappelle qu'au moment où le baron Louis Empain s'est lancé dans la construction de la villa qui porte son nom avenue des Nations à Bruxelles (aujourd'hui Franklin Roosevelt) il avait à peine vingt-deux ans. "Mais non sans confidentialité. Car, comme avant, le luxe se cultive en toute discrétion."