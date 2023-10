"La hausse des taux d’intérêt n’a pas d’incidence sur le luxe"

Qu’en est-il aujourd’hui, alors que le dernier trimestre de l’année est tout juste entamé ? Ces hypothèses sont-elles avérées ? Le point avec Jean de Kerchove, administrateur délégué de l’Immobilière Le Lion, installée à Watermael-Boitsfort depuis plus de cinquante ans.

À lire aussi

Êtes-vous d’accord avec les prévisions de vos confrères en ce qui concerne le peu d’impact de la hausse des taux sur l’état du marché de l’immobilier de luxe en Belgique ?

Oui. Dans le luxe, les acquéreurs peuvent plus facilement s’adapter à l’évolution des taux. Ils empruntent à présent à du 3,5 ou du 4 % mais ils savent qu’ils pourront renégocier leur crédit si les taux redescendent à 2 %. Et puis, 4 % c’est toujours mieux que 8 %, se disent-ils… Il y a, par contre, un élément auquel nos clients font de plus en plus attention depuis quelques mois, c’est la rénovation. Les anciennes demeures où tout est à refaire, de la plomberie à l’isolation, en passant par l’électricité, les châssis, etc., sont moins recherchées que celles qui sont déjà rénovées, même si tout n’est pas refait à leur goût. Les amateurs de luxe ont peur des délais et du coût des travaux. Résultat ? Le prix des biens à rénover a tendance à se tasser.

Quid du recul annoncé ? Se vérifie-t-il sur le marché ?

Je n’en fais pas l’expérience. Certes, la guerre en Ukraine et les récents événements liés au conflit israélo-palestinien jettent un froid sur le marché. Mais l’économie tourne toujours et les ventes de biens de luxe se poursuivent. Elles mettent peut-être un peu plus de temps à aboutir. Les acquéreurs se décident moins vite qu’avant. Ils laissent passer une ou deux semaines avant de remettre une offre, quand bien même les visites sont concluantes. Sans doute sont-ils influencés par ce qui se passe sur le marché immobilier classique où l’on entend partout que les acheteurs ont la main. Parfois, cela leur joue des tours. J’ai des clients à qui la maison de leurs rêves a échappé à force d’avoir tardé à se positionner. Ils n’en revenaient pas…

À lire aussi

Toutes les catégories de prix ont-elles le même succès ?

Jusqu’à deux, voire deux millions et demi d’euros, les ventes se réalisent très vite. Entre deux et demi et cinq millions d’euros, le rythme ralentit. Les ventes à cinq millions, jusqu’à dix millions d’euros sont plus rares. Tout simplement parce qu’il y a très peu de biens de cette valeur sur le marché belge.

L’enquête d’Immodeluxe.com évoque aussi la cote grandissante des appartements neufs auprès des amateurs de luxe…

C’est vrai, à condition d’en trouver ! À Bruxelles, l’offre ne rencontre pas la demande. Il n’y a plus de nouvelles promotions haut de gamme dans les belles communes de Watermael-Boitsfort, les deux Woluwe, Ixelles, Uccle ou Auderghem. Parce que les permis sont difficiles à obtenir mais aussi parce que la démolition-reconstruction est mal vue des autorités compétentes. Comme il n’y a plus de terrains disponibles, il y a un réel blocage. Par contre, le segment des maisons modernes et contemporaines, lui, performe bien. Dans la capitale mais surtout en Brabant flamand, à Rhode-Saint-Genèse, Tervuren, Kraainem… Pourvu qu’il n’y ait pas de travaux à prévoir et qu’elles soient fonctionnelles, elles partent à des prix élevés.

À lire aussi

Y a-t-il des critères susceptibles de faire la différence ?

Rien de neuf, hormis la présence d’un ou plusieurs bureaux depuis le Covid et l’essor du télétravail. La piscine (ou l’emplacement pour) retrouve un certain intérêt. Sinon, la belle et grande cuisine côté jardin, la présence d’un dressing et d’une salle d’eau attenants à la chambre principale, une salle d’eau privative pour chaque chambre…