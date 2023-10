BuildUp veut construire des maisons “en 1 clic en 1 jour” : “Pour l’instant, nous sommes un peu plus chers que la construction traditionnelle”

La start-up née en 2018 à Aarschot (Brabant flamand) s’est spécialisée dans la construction “hors site” et très durable. Elle assemble maisons individuelles, extensions et bâtiments collectifs dans son usine de 7 000 m², plutôt que sur place brique par brique. L’entreprise propose également de la rénovation énergétique via l’installation d’enveloppes climatiques : nouvelles façades et toitures préfabriquées. BuildUp a par exemple été sélectionné pour le projet européen Energiesprong pour rénover énergétiquement plusieurs bâtiments d’un groupe scolaire : deux mois pour 2000 m².

La start-up assemble maisons individuelles, extensions et bâtiments collectifs dans son usine de 7 000 m² à Aarschot. ©BuildUp

Durée de vie quasiment illimitée

”Notre ligne de production est un peu comme une ligne d’assemblage automobile, image Hélène de Troostembergh. Murs, planchers et toitures sont assemblés avec une grande liberté architecturale : on a posé la limite à des bâtiments de six étages. La durée de vie est quasiment illimitée, supérieure à 150 ans. Si au bout de 50 ans la façade est à refaire, il suffit de la changer en conservant la structure porteuse en acier léger, qui elle est garantie anti-corrosion au moins 100 ans.”

Hélène de Troostembergh, fondatrice et CEO de BuildUp. ©Debby Termonia

Grâce aux pré-fabriqués – même si l’entrepreneuse préfère le terme moins négatif de “construction hors site” -, le temps des travaux passe d’un an environ à 5 jours pour une maison, et une seule journée suffit pour la rénovation énergétique d’un bâtiment. “Aujourd’hui, nous sommes un peu plus chers que la construction traditionnelle car nous avons beaucoup de dépenses en R&D, lâche Hélène de Troostembergh. Nous misons surtout sur la rapidité des travaux qui occasionnent moins de nuisances, permet une garantie sur le prix final contrairement à une construction classique et réduit drastiquement le risque de malfaçons.”

À lire aussi

En effet, on sait quand un chantier démarre, mais pas quand il se termine. Entre-temps, l’intervention de différents professionnels, sous tension en raison du manque de main-d’œuvre qualifiée, peut mener dans certains cas à des malfaçons et donc à des pertes de temps et d’argent. BuildUp a mis en place un processus digitalisé de la conception du bâtiment à son installation sur site, ce qui permet de limiter ces risques et d’offrir davantage de transparence et d’efficacité. “À terme, on veut construire des maisons en un clic et en un jour, ambitionne Hélène de Troostembergh. Au lieu de concevoir l’habitation comme un projet que l’architecte démarre à chaque fois de zéro, on la conçoit comme un produit.”

Vers le BtoC

À ce jour, BuildUp travaille en BtoBtoC auprès d’une centaine de clients comme Besix, le groupe Rabot Dutilleul, Saint-Gobain ou encore Vinci. Toutefois, l’objectif à long terme est de vendre directement aux particuliers.

Depuis sa création, la start-up a travaillé sur 600 réalisations. ©BuildUp

Depuis sa création, la start-up a travaillé sur 600 réalisations, levé 3,6 millions d’euros auprès de Besix en 2021 et doit boucler une levée de fonds de 8,8 millions d’ici fin décembre. “Nous cherchons à augmenter la rentabilité plutôt que la croissance car aujourd’hui, nous sommes fortement en perte, pointe la CEO. C’est le modèle de start-up et nos grands besoins en R&D qui veulent ça. Mais l’idée n’est pas de devenir une 'unicorn start-up' (licorne, NdlR) mais plutôt une 'camel start-up' qui n’a pas besoin d’investissements constants pour subsister.”

Finalement, BuildUp envisage de construire trois nouvelles usines en Europe (hors Belgique) dans les dix prochaines années, pour établir un réseau d’usines intelligentes qui livrent maisons et rénovations énergétiques dans un rayon de 800 kilomètres.