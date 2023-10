Certaines maisons en Flandre perdent de leur valeur

L'étiquette énergétique détermine de plus en plus le prix d'une maison. Depuis l'introduction de l'obligation de rénovation en Flandre au début de cette année, les maisons énergivores sont proposées à la vente à des prix plus bas, tandis que les prix demandés pour les maisons les plus économes en énergie augmentent encore légèrement. C'est ce qu'écrit De Tijd samedi, sur la base d'une analyse des prix médians par mètre carré réalisée par la plateforme de données immobilières Realo.