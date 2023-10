Construction circulaire : “Nous sommes les seuls au monde à vendre des murs pour les racheter ensuite”

Basée à Courtrai, la société de 26 salariés parvient à doubler voire tripler le nombre de murs vendus chaque année, et par conséquent son chiffre d’affaires : 1,2 million en 2022, 3 millions cette année et jusqu’à 7 millions prévus en 2024. Des chiffres qui démontrent l’enthousiasme général pour le concept d’une paroi à valeur circulaire, démontable et 100 % réutilisable. Le système clipsable – composé de modules en acier et d’une finition – est facile à installer : un seul professionnel suffit, d’où une économie sur la main-d’œuvre.

guillement "300 milliards d’euros de cloisons sont jetées tous les ans."

Garantie de remboursement

L’entreprise possède plus de 700 clients principalement dans le B2B (”Business to Bussiness”, avec Deloitte, Microsoft, Colruyt, Cofinimmo parmi ses clients…) et a la particularité de racheter la plupart des cloisons qu’elle vend. “Nous voulons mettre fin à une utilisation unique des murs. Saviez-vous que 300 milliards d’euros de cloisons sont jetées tous les ans ? C’est un énorme gaspillage, appuie Chris Van de Voorde. Aujourd’hui, nous sommes les seuls au monde à vendre des cloisons pour les racheter ensuite.”

La scale-up propose une garantie de remboursement. ©Juunoo

”Vous n’avez vraiment plus besoin de vos murs ? Nous nous ferons un plaisir de vous les racheter !” Scande l’entreprise qui propose une garantie de remboursement.

Parois vitrées, panneaux à peindre, murs opaques, “box” mobiles installables en un jour… Les possibilités de finitions jusqu’à 5,5 mètres de hauteur sont multiples, la plus fréquente étant la finition en bois biosourcé. Beaucoup de murs “On peut modifier chaque pièce en fonction des besoins du moment, et ce pour des murs qui ne coûtent pas plus cher que des cloisons classiques avec les mêmes caractéristiques”, assure le CEO de JuuNoo.

Les finitions disponibles sont multiples. ©Juunoo

Nouvelle levée de fonds

Pour se développer, JuuNoo a levé plus de 10 millions d’euros depuis sa création et ambitionne de boucler un nouveau tour de table d’entre 15 et 30 millions d’euros en 2024. Grâce à ses deux bureaux à New York et aux Pays-Bas (qui ouvrira début d’année prochaine), la scale-up compte booster ses ventes sur ces deux territoires et faire passer le nombre de clients hors Belgique d’un tiers à 50 %.