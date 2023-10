Moins de surface ne signifie pas automatiquement un prix de logement plus bas

Cette hausse du coût du logement neuf devrait logiquement pousser les candidats acquéreurs à privilégier des biens de plus petite taille. Cependant, moins de surface ne signifie pas automatiquement un prix plus bas. “Les logements plus petits – donc sur une superficie moins étendue – pourraient s’avérer une solution pour réduire les coûts. Et pourtant, ce n’est pas toujours le cas”, souligne Niko Demeester, CEO d’Embuild dans un communiqué publié ce dimanche. Et d’ajouter que “deux autres facteurs importants jouent un rôle pour déterminer le prix : l’emplacement et la finition. Le prix varie énormément d’une commune à l’autre, parfois même d’un quartier à l’autre dans la même commune. D’autres éléments interviennent également : la proximité des transports en commun, des écoles, des commerces, des infrastructures sportives ou des autres commodités”.

À lire aussi

Demande actuelle

La Fédération de la construction fait un autre constat : “La proportion de logements plus petits et plus grands dans les nouveaux projets ne correspond pas nécessairement à la structure actuelle de la demande et à la part de célibataires et de familles monoparentales, qui est bien plus élevée aujourd’hui que durant les dernières décennies”. Elle lance un appel aux autorités publiques pour qu’elles adaptent “certaines dispositions constructives communales qui datent encore d’une époque où le besoin en logements de plusieurs chambres était élevé”.