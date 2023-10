Quelles ambitions pour Daphné Pierret, à la tête de l’entreprise familiale qui fête ses 70 ans “Pierret Portes et Fenêtres”  ?

Visionnaire dans le secteur des portes et fenêtres, c’est lui qui, en 1967, a produit et posé le premier châssis en PVC en Wallonie. “Il m’en parle encore comme si c’était hier”, sourit Daphnée Pierret. En 1996, l’entreprise, située à Transinne (province de Luxembourg), se lance dans l’aluminium avant de franchir une nouvelle étape en 2000 avec la conception et la fabrication (extrusion) de sa propre gamme de profilés en PVC. “Auparavant, nous assemblions les profilés fabriqués par d’autres. L’extrusion est un autre métier, précise la jeune femme. Peu le font en Belgique. Cela nous permet de rester maîtres de la qualité de nos produits.”

Premiers pas

En 2006, Pierret fait l’acquisition de Châssis Norma qui fabrique des portes et fenêtres en bois. C’est à ce moment-là que Daphnée Pierret fait ses premiers pas dans la société. “Le rachat était un peu compliqué. J’ai suggéré qu’on détache quelqu’un sur place et mon père m’y a envoyée…”

Au début, celle qui dispose d’une formation en finance, en ressources humaines et en marketing travaille dans la production. Puis dans le département commercial, avant de reprendre, en 2014, la direction de la division Chantiers. L’entreprise est, en effet, active sur deux métiers : la diffusion (avec la fabrication destinée à ses partenaires-revendeurs qui, eux, vendent à des particuliers et réalisent la pose) et la partie chantiers où elle travaille avec des entreprises générales, le secteur public… “Nous réalisons la pose de nos produits”, précise Daphnée Pierret, dont la société est l’un des rares fabricants de châssis européens à maîtriser l’ensemble de la chaîne de production.

Son frère est également actif dans la société familiale qu’il a rejointe en 2017 en reprenant la division Chantiers, et ensuite la direction commerciale en 2022. “C’est notamment lui qui gère les trois showrooms que nous avons en propre mais sous son nom : Arnaud Pierret”, détaille la CEO.

Pierret a trois sites de production : Transinne (PVC), Bertrix (aluminium) et Malonne (bois et bois-aluminium), emploie 550 collaborateurs et dispose d’un réseau de 550 partenaires-revendeurs en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse pour un chiffre d’affaires de plus de 121 millions d’euros.

Un programme ambitieux

Dès ses débuts à la tête de la société, Daphné Pierret a souhaité poursuivre le programme ambitieux de ses prédécesseurs. “Nous voulions doubler notre chiffre d’affaires sur quelques années et nous nous sommes munis des sites de production pour y arriver.”

En 2017, 2018, 2019, Pierret enregistre une croissance à deux chiffres. En mars 2020, crise sanitaire oblige, tout s’arrête. “Mais, dès avril, tout a redémarré et nous avons fini l’année sur un chiffre d’affaires dans la ligne des précédents.” En 2021, le chiffre a explosé. “Les gens sont restés à la maison pendant les confinements et ont voulu y faire des travaux.” 2022 fut une année “terrible.” “Nous avions des commandes importantes mais faisions face à une augmentation des prix et une rupture d’approvisionnement. Nous avons pu éviter l’arrêt de notre chaîne de production et avons décidé de ne pas marger les hausses de prix contrairement à certains de nos concurrents. Cela nous a positionnés favorablement sur le marché”, évoque Daphnée Pierret pour qui être une femme dans un monde encore très masculin n’a jamais été un souci. “C’est même un atout. J’apaise les tensions.”

La hausse des prix de l’énergie a incité Pierret à aller plus loin dans sa politique environnementale et à lancer un projet qui vise son autonomie énergétique. “C’est un projet qui me tient à cœur. Tout comme celui de mettre les hommes au centre de ce que nous faisons”, conclut la CEO.