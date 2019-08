C’est une première: la Fédération du notariat (Fednot) vient de sortir des chiffres sur le prix moyen qu’il faut débourser pour s’offrir un garage en Belgique. Un prix moyen qui comprend à la fois les box de garages et les places de stationnement, les premiers coûtant en moyenne 3 300 euros de plus que les deuxièmes.

Durant les six premiers mois de 2019, le prix moyen d’un garage s’élevait à 29 242 euros, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l’ensemble de l’année 2018.

“Le prix moyen est fortement influencé par la commune où se trouve le bien”, explique la Fédération du notariat dans un communiqué. Sans grande surprise, c’est à Knokke-Heist, station balnéaire huppée, que le prix moyen d’un garage est le plus élevé: il vous en coûtera, en moyenne, 57 700 euros. Derrière Knokke, on retrouve Nieuwpoort et Blankenberge.

Il est frappant de noter que dans le top 10 des communes les plus chères (voir ci-dessus), on en retrouve huit situées sur la Côte belge. Dans ce top 10, on retrouve aussi Ixelles à la quatrième place (avec un prix moyen 43 835 euros, en hausse de 14,7% entre 2018 et la mi-2019) et Bruxelles à la septième place (37 325 euros, +8,6%).

Pour l’ensemble de la Région bruxelloise, le prix moyen d’un garage s’élève à 28 681 euros, un montant en hausse de 3 % par rapport à l’ensemble de l’année 2018. Les différentes sont fortes d’une commune à l’autre, parfois du simple au double comme entre Anderlecht (19 676 euros) et Ixelles. A Bruxelles-ville, le prix moyen s’élève à 37 325 euros. Le prix médian y est de 30 000 euros, ce qui signifie que la moitié des ventes s’est réalisée à un prix inférieur. Sans grande surprise, derrière Ixelles et Bruxelles-ville, Woluwe-Saint-Lambert et Uccle sont les deux communes où acheter un garage sera le plus onéreux dans la capitale : le prix moyen s’affiche à 32 459 euros dans la première et 29 588 euros dans la seconde.

Enfin, le prix moyen d’un garage en Wallonie s’élève à 21 864 euros. Arlon et Namur dominent le classement des chefs-lieu de provinces wallonnes des prix les plus élevés, avec un prix moyen respectivement de 29 800 euros et 29 418 euros.